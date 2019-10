Colón no resigna nada para el clásico con Unión

Colón no resigna nada para enfrentar a Unión en el clásico santafesino que se jugará el domingo a las 15.30, en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Patricio Loustau, por la novena fecha de la Superliga. El director técnico Pablo Lavallén, que cuenta con un presente sin sobresaltos después de aquella derrota con Independiente (2-0) en la cuarta fecha de la Superliga, que estuvo a punto de ser despedido por el flojo comienzo de temporada, hoy afirmado en su cargo con el mejoramiento del equipo y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, expondrá lo mejor del plantel ante los 'tatengues'. El entrenador no confirmó la formación, pero de acuerdo a los detalles conocidos de los entrenamientos se descuenta que la alineación 'sabalera' nucleará a Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Wilson Morelo y Luis Rodríguez. Por otra parte, el arquero Joaquín Hass, de 21 años, surgido de las inferiores del club, firmó su primer contrato profesional. El joven guardavallas santiagueño, habitual titular en el equipo de reserva, estuvo como suplente en el partido frente al Zulia, en Maracaibo, por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. En cuanto, a la final de la Copa Sudamericana que jugará Colón con Independiente del Valle, de Ecuador, el sábado 9 de noviembre a las 17.30, en el estadio Nueva Olla de Asunción, la institución santafesina solicitó a la Conmebol que le otorguen más localidades, debido a que las 12 mil que se pusieron en venta se agotaron con rapidez y muchos más hinchas 'sabaleros' pretenden asistir. A propósito, las autoridades del 'rojinegro' informaron que no fletarán micros para los socios e hinchas para tal ocasión, pero sí habilitarán el estadio Brigadier General Estanislao López para todos aquellos que quieran seguir las alternativas del histórico encuentro, a través de una súper pantalla gigante Led.