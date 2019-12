Colón se disculpa con Blades y panameños por comentario de invasión de EE.UU.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El legendario salsero Willie Colón se disculpó este martes con otra leyenda de la música, Rubén Blades, y con los panameños, por un comentario que hizo "sin pensar" en el marco de los 30 años de la invasión de EE.UU. a Panamá, por primera vez conmemorado como Día de Duelo Nacional.



"Le pido disculpas a Rubén Blades y especialmente a la gente de Panamá que se ofendió con mis palabras. Hablé sin pensar", escribió en sus redes sociales el artista, de 69 años, nacido en Nueva York, y que junto al panameño Blades formó una de las duplas musicales más exitosa en la salsa aunque hace más de una década que están distanciados.



El viernes pasado, en el 30 aniversario de la invasión estadounidense a Panamá, Blades difundió en sus redes sociales un escrito en el que valoraba ese evento y criticaba que ese episodio no fuera analizado abierta y públicamente en su país.



"¿Mientras vive toda la vida en EE.UU.?" respondió Colón a los comentarios de Blades sobre la invasión, los cuales incluyeron afirmaciones como que ese fue "el evento que más vidas panameñas cobró en toda la historia nacional por causa de una agresión extranjera", replicó EFE.



Panamá conmemoró el pasado viernes, por primera vez como Día de Duelo Nacional, la invasión de Estados Unidos para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega (1934-2017) y desmantelar las Fuerzas de Defensa.



"Comentar sobre las opiniones de gente que odia, o que está desinformada, es tan inútil como el tratar de entrar en razón con un borracho", publicó, luego, Blades en su página web y enumeró 11 puntos en los que argumentó su postura respecto a la invasión de Estados Unidos a su país natal, y explicó su situación actual.



Entre ellos, el músico remarcó que los "Estados Unidos ayudaron a crear el poder del Gral. Manuel Antonio Noriega y a sostener su dictadura, por el tiempo que le favoreció hacerlo” hasta que decidieron eliminarlo de la forma “más violenta y dolorosa” para Panamá.



Además, el artista que lanzó a comienzo de año la canción "No te calles" que lo vuelca al rock, subrayó que debe ser una vergüenza para todos los panameños que se haya demorado tanto tiempo en “declarar el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional” cuando fue “el episodio que produjo la mayor perdida de vida en la historia republicana”.



Blades finalizó su descargo: "Dejo esto escrito para remitírselo a los que continúen prefiriendo esconderse en el odio que arroparse con la verdad y sus hechos”.



En tanto Colón expresó en su mensaje de este martes: "lo último que quisiera hacer es ofender a la tierra y a la gente que me dieron mi primera oportunidad. Vivo siempre agradecido por eso. Quiero extender mis sinceras disculpas a Rubén y al pueblo panameño y desearles una feliz Navidad y un 2020 lleno de salud y alegrías".



A inicios de diciembre, Colón manifestó en la Ciudad de Panamá que no descartaba la posibilidad de una reconciliación con Blades, sin embargo el artista reconocido por canciones como "Pedro Navaja", la descartó.



El distanciamiento entre ambos artistas se dio a raíz de un pleito legal por supuesto incumplimiento de contrato iniciado por el trombonista y que se remonta a 2007.