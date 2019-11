Colón y Atlético Tucumán se medirán mañan en Santa Fe por la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Colón de Santa Fe, que vive un momento histórico con su acceso a la final de la Copa Sudamericana, buscará hacerse fuerte de local mañana cuando reciba a un entonado Atlético Tucumán, en uno de los cuatro partidos a jugarse por la fecha 12 de la Superliga.



El encuentro se jugará este sábado a partir de las 13.15 en el estadio Brigadier Estanislao López, de la ciudad de Santa Fe, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado por la señal de cable TNT Sports.



Colón, con la mente y el objetivo principal puesto en la final de la Copa Sudamericana que jugará frente a Independiente del Valle de Ecuador, el 9 de noviembre a un solo partido en el estadio de Cerro Porteño de Paraguay, encarará el compromiso ante los tucumanos buscando reencontrarse con la victoria.



Con realidades distintas, el DT Pablo Lavallén, preservará a sus mejores jugadores para la gran final, y enfrentará el compromiso de mañana con una formación alternativa, donde una vez más no estará presente ante su ex club el goleador Luis "Pulga" Rodríguez.



El "Sabalero" llega a este partido ante el "Decano" con 13 puntos y sólo seis por encima de la zona "roja" en la tabla de los promedios, y luego de la derrota ante River (2-1) sufrida el martes último en el estadio "Monumental".



La idea de Lavallén es cuidar la mayoría de los titulares para la final de la Sudamericana, a tal punto que ni siquiera el arquero uruguayo Leonardo Burian estará entre los concentrados.



Por su parte, Atlético Tucumán, que mejoró notablemente su rendimiento futbolístico, llega a Santa Fe luego de haber conseguido 10 de los últimos 12 puntos en juego, con tres victorias consecutivas.



El Decano, que se ubica con 16 unidades junto a San Lorenzo, Talleres y Estudiantes, buscará extender la racha positiva y pugnará por ingresar en zona de clasificación a las copas continentales.



En cuanto al equipo, el DT Ricardo "Ruso" Zielinski decidió reiterar el mismo once titular que superó a Patronato de Paraná en la fecha pasada, por 2 a 0 en el estadio José Fierro de la capital tucumana.



El lateral derecho Gustavo Toledo (ex Independiente) que se preparaba para debutar en el "Decano" después cuatro meses, quedó afuera del partido ante Colón por una fractura en el pie.



El historial indica que el Sabalero nunca pudo vencer a los tucumanos en primera división, luego de siete enfrentamientos, cuatro culminaron con victoria de Atlético y tres en empate.



= Probables formaciones =



Colón: Ignacio Chicco; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Damián Schmidt y Franco Quiroz; Santiago Pierotti, Matías Fritzler, Brian Farioli y Mauro Da Luz; Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.



Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Luciano Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y José Luis Fernández; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski



Árbitro: Jorge Baliño



Cancha: Colón de Santa Fe



Hora de inicio: 13.15



TV: TNT Sports.