Colonias de verano: el miedo al Covid-19 no detiene a los adultos mayores

No solamente los niños empezaron las colonias y disfrutan este verano, sino también los adultos mayores. Para ello estos espacios tienen una gran importancia, ya que les permiten compartir momentos con otros pares y salir de las tareas cotidianas.

Es el caso de la panadera María Pereira, quien tiene 75 años y es parte de las colonias del club Colón. Ella expresó a DIARIO HUARPE su felicidad de asistir al centro recreativo y poder hacer actividades físicas y culturales con otra gente.

“Es hermoso porque me junto con todos y es divino lo que hacemos. La gimnasia que estamos haciendo ahora nos saca de la rutina de la casa”, expresó la mujer que estaba haciendo actividad física en un playón de la entidad.

Además, Pereira contó que tiene un merendero y trajo a los niños del lugar para que disfruten de las colonias de verano. “Yo deseo que venga el día de la colonia porque descanso y me dedico a otra forma de vida”, manifestó con alegría la mujer.

Por otro lado, habló sobre la situación sanitaria de la provincia donde hay un incremento importante de contagios. Frente a esto dijo que “no tengo temor porque me puse las vacunas que me corresponden. Si se respetan lo que el gobierno ha dispuesto no hay que tener miedo. Cumplo los protocolos al pie de la letra y, por eso, me encuentro bien”.

Los consultados aseguraron que tras más de un año de encierro permanente, luego volvieron a salir para hacer "algunas cosas", pero la mayoría contó que es la primera vez que disfrutan de mucho tiempo al aire libre tras la irrupción en el mundo de la pandemia de coronavirus.