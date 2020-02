Com Alberto Fernández como anfitrião é realizado em Buenos Aires o II encontro do Grupo de Puebla

POR AGENCIA TÉLAM 08 de noviembre de 2019

Com o presidente eleito Alberto Fernández como anfitrião, o II encontro do "Grupo de Puebla" será realizado a partir de amanhã e até o domingo em Buenos Aires, com o lema "A mudança é o progressismo".







Dilma Rousseff (Brasil), José "Pepe" Mujica (Uruguai), Fernando Lugo (Paraguai), Ernesto Samper (Colômbia), Álvaro García Linera (vice-presidente da Bolívia), José Luis Rodríguez Zapatero (Espanha) e Daniel Martínez (candidato do Frente Amplio que competirá no segundo turno no Uruguai) são algumas das figuras internacionais que confirmaram a sua presença.







A primeira reunião deste novo fórum internacional foi de 12 a 14 de julho deste ano na cidade mexicana que lhe dá o nome: Puebla, onde 30 líderes de 12 países coincidiram em unir forças e propostas para consolidar um novo eixo para "produzir consensos regionais e articular politicamente o progressismo".







O Grupo de Puebla procura acrescentar ao atual governo mexicano, mas como seu presidente Andrés Manuel López Obrador tomou a decisão de não abandonar o seu país por viagens ao estrangeiro, a Buenos Aires chegará Yeidckol Polevnsky, a presidente de MoReNa, o partido governista.