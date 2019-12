Comando de Tercera División en Bahía Blanca pasa a Comando Mecanizado X

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Claudio Pasqualini, encabezó hoy en Bahía Blanca el acto de inactivación del Comando de Tercera División en esa ciudad, y por el cual cambiará su asiento por el Comando de la Brigada Mecanizada X, que funcionaba en La Pampa y que ahora estará en la localidad del sur bonaerense.



La ceremonia, que contó con la presencia del intendente local, Héctor Gay, y autoridades de la Armada Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería, ex combatientes de Malvinas, entre otros, se llevó adelante en la plaza de Armas del comando, ubicado en Florida 1450.



Pasqualini señaló que "venimos aquí para inactivar el Comando de la Tercera División de Ejército "Teniente General Julio Argentino Roca, y hoy nos convoca dar otro importante paso en el proceso de evolución orgánica del Ejército".



"Un proceso que fuera iniciado en cumplimiento de directivas específicas emanadas por el Ministerio de Defensa y por el Estado Mayor Conjunto, y por el fruto de los estudios desarrollados en el ámbito de la fuerza surgió la necesidad de realizar modificaciones de dependencias, cambio de denominación, evoluciones orgánicas e inactivación de algunos elementos del Ejército", agregó Pasqualini.



En ese sentido dijo en su alocución que "para optimizar las organizaciones y capacidades de la fuerza era necesario ordenar los recursos humanos, materiales y financieros para finalmente encarar su transformación".



"Esta mañana no deja de existir nada, hoy estamos buscando un funcionamiento más eficiente de la institución, no es algo nuevo, es una evolución natural que viene gestando en el Ejército paso a paso desde hace varios años", agregó.



Por último, manifestó a las autoridades civiles que "nada cambia en nuestro compromiso con esta comunidad ya que el Comando de la X Brigada Mecanizada, el batallón de Comunicaciones 181, la Compañía de Comandos 603, el Hospital Militar y próximamente la Compañía de Inteligencia X serán los elementos que continuarán representando al Ejército en esta ciudad".