Começa em Puerto Deseado a temporada de cruzeiros patagônicos em Santa Cruz

POR AGENCIA TÉLAM 01 de noviembre de 2019

A temporada de cruzeiros em Puerto Deseado, que começará dia 8 de novembro, contará por primeira vez com dois cruzeiros turísticos no mesmo período, trazendo uns 340 visitantes, informou hoje a Secretaria de Turismo da referida comuna de Santa Cruz.



O navio Hanseatic Nature, que chegará no dia do começo de temporada, e o Silver Cloud, que estará chegando no dia 19 do mesmo mês, pertencem à empresa de navíos alemã Hapag-Lloyd. Será a primeira chegada a este porto patagônico, e cada um transportará aproximadamente 170 turistas.



Os visitantes chegam interessados em conhecer as atrações naturais de Puerto Deseado, com seu rio, ilhas e praias, contando para isso com excursões programadas que fornecem "uma experiência única para o turismo internacional".



O texto refere que estes cruzeiros "chegarão com turistas ávidos de vivenciar a natureza em estado puro e vão cumprir com o sonho de ser parte de um lugar belíssimo da Patagônia argentina".