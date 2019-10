Comenzaron a operar las nuevas líneas de colectivos que reemplazan a las ex 112 y ex 165

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las nuevas líneas de colectivos urbanos que reemplazan a las ex 112 y 165 comenzaron a circular hoy conectando Lanús con Chacarita y Once con Monte Grande en el conurbano bonaerense, con lo que beneficiarán a más de 60.000 pasajeros. Según informaron esta mañana fuentes del Ministerio de Transporte, con nuevas unidades, las empresas Transporte del Sur SRL y General Tomás Guido Sacif comenzaron a operar las nuevas líneas de colectivo 119 y 164, que reemplazan a la 119 y a la 112, con recorrido entre Lanús y Chacarita, y la 164 a la 165, que conecta Once con Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Esta operación fue posible a partir de la autorización otorgada por la autoridad de Transporte, que con este procedimiento buscó restituir un importante servicio público para los vecinos de una amplia zona del Sur del Gran Buenos Aires, y a su vez garantizar las fuentes laborales de casi 400 trabajadores. Los nuevos servicios incorporaron 100 vehículos 0 km. con una inversión de aproximadamente 700 millones de pesos.