Comenzaron a restaurar las antiguas farolas de la peatonal para reutilizarlas

La Municipalidad de Capital trabaja en la restauración de las farolas que desde 1993 hasta 2018 estuvieron en la peatonal sanjuanina. Cabe recordar que estas luminarias se retiraron de este espacio comercial a cielo abierto cuando comenzaron a ejecutarse las tareas de remodelación. Desde entonces algunas farolas se llevaron al Cementerio de Capital y otras están en la fachada del Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera.

Para conocer el futuro de las 57 farolas restantes que están actualmente en el Depósito de la municipalidad, DIARIO HUARPE dialogó con Cristian Hernández, director de Obras de Capital, quien contó: “Vamos a comenzar con el proceso de restauración. Se les va a hacer un arenado que consiste en retirarle la pintura para volver a pintarlas. No necesitamos ningún artesano porque no son un monumento histórico y pese a su estética es colonial, estas farolas no son antiguas”.

Luego de la restauración se definirá junto a otra secretaría municipal su nueva ubicación. Al respecto, Hernández comentó que “la Secretaría de Turismo de Capital va a proponer lugares históricos y turísticos de la Ciudad en donde van a emplazar estas luminarias. Pero todavía esto no está definido”.

El cambio de cara de la Peatonal

En el año 2018 con la gestión del exintendente Franco Aranda se modernizó la peatonal. Este proyecto contempló soterrar el cableado y cambiar el arbolado, los pisos, las banquetas, cestos de residuos y luminarias. Desde entonces las antiguas farolas esperan por ser utilizadas nuevamente, algo que sucederá con el nuevo mandatario capitalino, Emilio Baistrocchi.