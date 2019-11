Comenzó juicio oral a Martín Sabbatella por supuestas irregularidades contra el Grupo Clarín

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en el kirchnerismo, Martín Sabbatella, comenzó a ser juzgado hoy por presunto abuso de autoridad, acusado de actuar con "arbitrariedad" hacia el grupo Clarín, al disponer su adecuación "de oficio" a la Ley de Medios en 2014.



El debate oral comenzó a las 10 en la sala B de los tribunales federales de Retiro, colmada de público y con la presencia de Sabbatella, otros ex directores de la ex Afsca y ex responsables de áreas juzgados junto con él.



El juicio es realizado por un Tribunal unipersonal, a cargo del juez federal Ariel Lijo, por tratarse de un delito que prevé una pena máxima de tres años de prisión.



Ante una sala colmada de público que acompañó al ex funcionario, se leyó la acusación fiscal resumida, y luego comenzó el planteo de las llamadas cuestiones preliminares, previas a las declaraciones indagatorias.



Entre ellas, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta pidió que se aparte al Grupo Clarín como querellante en el caso.



En la lectura de la acusación fiscal se aludió a la "grave arbitrariedad" con la que se habría comportado Sabbatella en relación a la adecuación del grupo Clarín en comparación con otros grupos empresarios que estaban en similar situación.



En concreto, se sostuvo que Sabbatella convocó a una conferencia de prensa de manera previa a una reunión de directorio donde se resolvería disponer la adecuación de oficio de Clarín, y anunció lo que planeaba resolverse.



Además, en la acusación la fiscalía remarcó que luego, en la reunión de directorio, "se trató sobre tablas" la readecuación de oficio en base a informes del área jurídica de la ex Afcsa y otros sectores que no habían sido aún vistos por los directores.



Según la fiscalía, se inició "un procedimiento de readecuación de oficio de manera ilegal" en base a dos dictámentes del 6 y 7 de octubre de 2014 que "los directores no conocían", pero igual aprobaron.



La "adecuación de oficio fue la consecución de un procedimiento arbitrario e irregular que dio la Afsca a Clarín en compraración con otros" grupos de medios que realizaban su adecuación voluntaria, agrega la acusación.



A Sabbatella se le imputó "actuar de manera arbitraria desnaturalizando el reglamento de funcionamiento interno del Directorio" del organismo en el marco del cual se hizo un "presuroso trámite".



La acusación estará a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, mientras que como querellante se presentó el grupo Clarín con el abogado Hugo Wortman Jofre, y las defensas fueron asumidas por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, en el caso de Sabbatella y otros ex directores.



También actúan en las defensas los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Maximiliano Rusconi.



Además de Sabbatella son juzgados Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo.



El 26 de mayo de 2017 el juez federal Claudio Bonadio procesó a Sabbatella y a quienes lo acompañaron en el directorio de la ex Afsca por presunto "abuso de autoridad" en base a una denuncia presentada por Clarín.



Bonadio comparó el trámite con otros similares de grupos como DirecTV, Prisa, Nemesio, Supercanal, Telecentro, Telefe e Indalo para determinar que hubo supuesta "arbitrariedad".