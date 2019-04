Comenzó la actividad del Turismo Nacional en el Villicum

Fue el viernes perfecto para Ever Franetovich, quien completó la jornada siendo el más veloz en la clasificación de Turismo Nacional Clase 2 disputada en el Circuito San Juan Villicum de Albardón, escenario de la tercera fecha del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años que mañana continuará con la disputa de las dos series clasificatorias. El santafesino se impuso sobre el sanjuanino Facundo Leanez y Fernando Ayala, en las principales posiciones del cronometrado que cerró el primer día de actividad.

A las 17 horas se habilitó la pista para la última actividad cronometrada del día, con Renzo Testa liderando la clasificación de la Clase 2 con 2m00s964, seguido por Yamil Apud, Sandro Abdala, Alejandro Valderrey y Alejandro Weimann, entre los pilotos del Grupo C que abrieron la etapa clasificatoria.

El santafesino lideró la primera mitad del grupo, pero en su primer paso veloz el local Diego Leanez ubicaba el Toyota Etios del equipo #SanJuanALTN en el primer lugar, con 2m00s856, superando por 0s108 a Renzo Testa, pero a ocho décimas del registro obtenido por Ever Franetovich en los entrenamientos generales.

La disputa por la primera posición en este grupo tenía nuevamente a Renzo Testa como puntero de la clasificación, con 2m00s764, superando a Diego Leanez por 0s092. Yamil Apud, Juan Pablo Rotondo y Fernando Gómez Fredes completaban los cinco primeros de la tanda a falta de dos minutos para el final. En el último minuto, un intento veloz de Yamil Apud ubicó al chaqueño en el segundo lugar, a 0s037 del santafesino Renzo Testa, líder de la clasificación hasta el momento.

Con el Grupo A en pista, Ever Franetovich cerró su primera vuelta con 1m59s025, suficientes para ascender al primer lugar de la tanda seguido por Gastón Iansa y Sebastián Pérez, en las principales posiciones. El santafesino tomó una distancia de 1s180 respecto a Gastón Iansa, y 1s219 respecto a Sebastián Pérez. “Pude hacer una vuelta rápida sin molestarme con los demás pilotos, de ahí entiendo la diferencia que pude sacar en clasificación, mejorando incluso los tiempos de los entrenamientos. El auto funcionó muy bien en la vuelta veloz”, indicó Franetovich apenas terminada su etapa clasificatoria.

El Grupo B terminó con la actividad en pista. Ever Franetovich, Gastón Iansa, Sebastián Pérez, Agustín Herrera, Miguel Ciaurro, Julián Lepphaille, Damián Kirstein, Renzo Testa, Yamil Apud y Nicolás Posco completaban los diez primeros lugares de la etapa clasificatoria en la que Sergio Fernández, cerrada su primera vuelta, ingresaba al séptimo lugar sobre el Nissan March del equipo JF Racing. Del mismo modo, Christian Abdala se ubicaba en el décimo lugar antes de una serie de cambios en el clasificador.

Facundo Leanez ascendía al segundo lugar, a 0s903 de Ever Franetovich y por delante de Alejo Borgiani, en tercer puesto, logrando su mejor resultado en clasificaciones. Joel Borgobello ascendía al sexto lugar y Joel Gassmann caía al séptimo puesto tras haber ocupado la cuarta posición durante algunos segundos. Con todas estas alternativas, los diez primeros de la etapa clasificatoria los completaban Ever Franetovich, Facundo Leanez, Alejo Borgiani, Fernando Ayala, Alejo Borgiani, Gastón Iansa, Sebastián Pérez, Joel Borgobello, Joel Gassmann, Juan Pablo Pastori y Agustín Herrera. Sobre el final, Fernando Ayala avanzó al tercer lugar de la clasificatoria dominada finalmente por Ever Franetovich, quien superó a Facundo Leanez, Fernando Ayala, Alejo Borgiani y Gastón Iansa, en las principales posiciones.

Ever Franetovich, Fernando Ayala, Gastón Iansa, Juan Pablo Pastori, Joel Borgobello y Agustín Herrera completarán las cinco primeras posiciones de la primera serie que se largará a las 14 horas, mientras que a las 14:30 horas se largará el segundo cronometrado, con Facundo Leanez partiendo por delante de Alejo Borgiani, Sebastián Pérez, Sergio Fernández y Joel Gassmann.