Comenzó la limpieza en San Martín

Los escenarios del fútbol argentino en el futuro más inmediato son cada vez más preocupantes. Lo es incluso el presente, con clubes que no pueden hacer frente a los salarios de los jugadores (algunos con atrasos de hasta cinco meses) y lo que viene trae anuncios como el de Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, quien comunicó hace varios días que el próximo 30 de junio "el 70% del plantel quedará desvinculado" debido a la crisis.

Y esa crisis comenzó a vivirse a partir de este miércoles, porque se confirmaron las primeras cinco desvinculaciones del plantel. La dirigencia se reunió con un grupo de jugadores y llegaron a un acuerdo para sellar la salida. Aunque obviamente a los jugadores esta decisión les cae como un baldazo de agua fría, no tienen otra opción de aceptar, ya que el club no puede endeudarse en estos meses de pandemia cuando no hay ingreso alguno a las arcas.

El primero en aceptar dicho arreglo fue el defensor Facundo Monteseirín, mientras que minutos más tarde se confirmaron cuatro bajas más, Raúl Iberbia, Matías Sánchez, Diego Cardozo y Cristian Barinaga.

Estas desvinculaciones y todas las otras que se vendrán en los próximos días, porque se especula que serán entre 15 y 18 en total, es meramente por una cuestión económica e incluso a todos estos jugadores, los que ya se fueron y los que se irían, se les vence el contrato el 30 de junio.