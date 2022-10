Pese a los intentos de conciliación entre el Ministerio de Trabajo y la UTA, la medida de fuerza por 48 horas para el transporte público se confirmó y este jueves 13 no habrá servicio de colectivos. Desde el comercio sanjuanino y de cara a una de las fechas más esperadas para repuntar las bajas ventas que se vienen registrando, se mostraron en desacuerdo y sostuvieron que hay una cultura del no trabajo.

"La verdad que la palabra que define todo es indignación. No sé si es la tercera o cuarta vez que hacen lo mismo en el año, seguro tienen sus motivos, pero el problema es molestar al otro, al que labura. Así la Argentina nunca va a cambiar", dijo Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio, a DIARIO HUARPE.

El representante del sector dijo que están cansados de que los reclamos de un sector devengan en molestar a otros. "Un trabajador molestando a otro trabajador, es ya cansador el tema. Hay una conspiración para que no laburés, te ponen un feriado puente y ahora esto. Vos no sabés cómo hacen para mantenerse, cuando la mayoría de las personas se mantienen trabajando los días laborales", explicó.

En tanto a la repercusión de la medida de fuerza contra el sector, Borgogno dijo: "La manera de dimensionar cuánto nos afecta es pasar por el centro y ver que no hay gente prácticamente. El sanjuanino no salió de su casa, cuando más alta estaba la perspectiva en relación con el Día de la Madre y si sigue entre hoy y mañana será nefasto, es muy lamentable que siga existiendo esta cultura del no trabajo".