Comienza una nueva edición del Festival de Cine y Música de San Isidro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La XII edición del Festival de Cine y Música de San Isidro, que propone la proyección de clásicos del cine mudo acompañados por músicos en vivo, se llevará a cabo entre el miércoles y el sábado de la próxima semana en los jardines del Museo Pueyrredón, de esa localidad del norte del conurbano bonaerense.



Con entrada gratuita y organizado por la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro y la Fundación Cinemateca Argentina (FCA), la versión 2019 del Festival se centrará en la risa.



El miércoles 13 a las 20.30 se proyectará “El héroe del río” (“Steamboat Bill, Jr.”, 1928), dirigida por Buster Keaton y Chuck Reisner y protagonizada por el propio Keaton.



Acompañará la velada la interpretación de Antigua Jazz Band.



Al día siguiente, siempre a las 20.30, será el turno de una serie de cortos: “El amante de la luna” (“Rëve á la lune”, 1905), de Ferdinand Zecca y Gastón Velle; “Fatty y Mabel a la deriva” (1916), de Roscoe 'Fatty' Arbuckle; “Marido y mujer van en tandem” (“Mr. et Mme font du tandem”, 1908); y “Ted pisa el acelerador” (“Teddy at the Trottle”, 1917), de Clarence G. Badger.



La musicalización de la jornada estará a cargo del pianista, arreglador y compositor Marcelo Katz.



El viernes será el turno de “Expedición Argentina Stoessel”, que sigue el raid de los hermanos Adán y Andrés Stoessel, que entre 1928 y 1930 intentaron unir su pueblo bonaerense de Arroyo Corto con la estadounidense Nueva York, a bordo de un auto Chevrolet 1928.



Durante dos años y quince días, sufriendo todo tipo de contratiempos y peripecias, los Stoessel registraron la vida cotidiana y actividades sociales de las poblaciones rurales y comunidades que los recibieron.



La música del día será interpretada por el grupo Soneros del Calamaní.



Finalmente, el festival cerrará el sábado con una selección de clásicos dirigidos y protagonizados por Charles Chaplin acompañados de la música de la multinstrumentista y compositora Eliana Liuni: “The Pawnshop” (1916), “Behind the Screen” (1916) e “Easy Street” (1917).