Comisión de diputados emite despacho sobre uso de embriones no implantados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de ley de protección del embrión no implantado, que busca cubrir un vacio legal sobre los embriones congelados que no serán utilizados.



El despacho aprobado a nivel de comisión establece "la prohibición de generar embriones sin el objetivo de ser utilizados con fines reproductivos o terapéuticos".



También impide "su comercialización, procura limitar el número de ovocitos a fecundar y establece en diez años el plazo de criopreservación".



El autor de la iniciativa, Daniel Filmus (FPV) señaló que "es importante dar este debate porque somos conscientes de la necesidad y preocupación social que existe frente a este tema"



"Es una de las problemáticas sobre las cuales hay una deuda con la sociedad que lleva demasiado tiempo y en ese sentido el Estado tiene que legislar”, explicó.



Añadió que "este proyecto tiene por fin saldar esa deuda y terminar con un silencio legislativo que genera prácticas contradictorias en detrimento de los/las pacientes y/o usuarios/as de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA)".



De todos modos, si la iniciativa no se incorpora al temario de las sesiones que se efectuarán mañana y la próxima semana, vencerán el 30 de noviembre, con lo cual el legislador deberá volver a presentar el proyecto y se tendrá que comenzar de nuevo con el tratamiento en comisión.



Filmus recordó que “en el año 2014, al sancionar el Código Civil y Comercial, el Congreso de la Nación se impuso una obligación que hasta el momento no ha cumplido: sancionar una ley que tenga por objeto establecer la protección del embrión no implantado".



La justicia bonaerense hace unos meses autorizó el cese de la criopreservación de embriones solicitado por una pareja de La Plata que no quería tener más hijos, luego de haber tenido una hija por el uso de las técnicas y otra de forma natural.