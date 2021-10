Cómo ahorrar y no terminar perdiendo ante la inflación, los consejos de un economista

Este 31 de octubre es el Día del Ahorro por lo que un economista sanjuanino brindó algunos consejos para que tengan en cuenta aquellos que tienen la intención de guardar algo de dinero en este contexto de inflación que se vive en la Argentina y no terminar perdiendo.

Según explicó Fabián Saffe a DIARIO HUARPE, en este panorama las alternativas de ahorro deben responder a un componente de cobertura, es decir, deben servir para cubrirse sobre posibles subas de precios.

“Generalmente en épocas de inflación es bueno tener una parte de tu cartera atada a la evolución del tipo de cambio, si no son dólares puede ser algún bien que cambie su precio con el dólar”, recomendó Saffe.

Es por ello que elegir los plazos fijos con índices que se actualicen es una buena opción. También conviene la estrategia de fijar precios, por ejemplo, comprar una moto, entregar una parte de dinero, fijar el precio a futuro y seguir abonando el resto en cuotas. “Es una buena opción porque te estás cubriendo de un posible aumento de precios”, comentó.

Además, Saffe opina que el ahorro en dólares es una buena alternativa. Como así también, la inversión en ladrillos o a través de la compra de bienes inmobiliarios. “Si tenes un plazo fijo, pero tenés la posibilidad de comprar un terreno y estás pensando a largo plazo es preferible optar por el terreno porque está valuado en dólares”, aconsejó el especialista.

Mientras que, si se está pensando en construir y se tiene un ahorro, se puede ir adelantando la compra de algunos materiales y no esperar hasta el día en que se necesiten porque en ese momento pueden subir los precios. “Es una buena opción porque te estás cubriendo de un posible aumento de precios”, sostuvo.

En el caso de Saffe, no cree en recetas generalistas a la hora de ahorrar y piensa que cada uno debe hacer un examen a conciencia de sus finanzas y ver cuál es la forma a la que más le conviene apostar.

No obstante, admitió que generalmente las familias argentinas no son ahorristas muy sofisticados debido a que “no conocen fondos de inversión, no conocen futuros, no van a una bolsa de valores, ni encuentran a un agente financiero que los ayude a invertir”. Es por ello que recomienda a quienes tienen grandes ahorros que busquen a un analista financiero que va a ofrecer agencias serias aunque estas no ofrezcan grandes rentabilidades. En ellas va a haber un riesgo mucho menor y seguramente se va a ver un retorno.

Prudencia

El economista recomendó ser prudentes y diversificar los ahorros, es decir, no apostar todo el dinero a una misma opción. Es decir, se puede tener una parte en dólares, otra en plazo fijo, otra en ladrillos y así.

“Poner todos los ahorros en una criptomonedas es bastante imprudente por la volatilidad que tiene, no hay que arriesgar tanto, conviene diversificar, sería poner los huevos en distintas canastas”, comentó Saffe.

Cuidado