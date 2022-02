Cómo detectar posibles estafas con criptomonedas: la voz de un especialista sanjuanino

Desde hace unos meses, es frecuente ver en las redes sociales publicaciones de muchos sanjuaninos ofreciendo cursos de trading y animando a sus seguidores para seguir los caminos de la especulación financiera con criptomonedas. Así, a través de activos digitales, se busca especular sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener beneficios económicos.

Inevitablemente, entre los usuarios de las redes se despertaron diferentes dudas sobre la veracidad de esta actividad económica. Debido a esto, DIARIO HUARPE habló con Nicolás Valentino, un sanjuanino que es especialista en bitcoin y criptomonedas.

El sitio donde Valentino enseña a sus seguidores es nicolasvalentino.com. Foto: gentileza redes sociales.

Valentino brindó información sobre las alertas o “red flags” para identificar cuándo estas prácticas directamente son una estafa que utilizan al bitcoin como medio para engañar a la gente.

Primero, lo que un usuario debe advertir son las falsas promesas sobre el mercado. Por ejemplo, cuando alguien afirma que el valor subirá y que, gracias a ello, quienes invierten ganarán más del dinero apostado. El especialista confirmó que esto es una falacia, debido a que nadie puede predecir el resultado del mercado.

El experto aseguró que es muy complicado ganarle al mercado y que, ni siquiera los más conocedores, pueden especular y vencerlo de manera tan sencilla. En este sentido, advierte los peligros de las promesas falsas.

Otra “red flag” es cuando estas personas muestran “capturas de pantallas” de sus ganancias y anuncian que, dentro de un período de tiempo muy corto, prometen capitalizar el 100% de sus inversiones. Aseguran ganar mucho dinero y en poco tiempo. Valentino confirmó que es muy difícil que esto suceda, debido a que las inversiones fluctúan y son volátiles.

La segunda manera de fraude directo es la incorporación del Esquema Ponzi a las inversiones en mercados digitales. La estafa piramidal constituye en un método en el cual una persona atrae inversores y se queda con un porcentaje de dinero por cada reclutado, lo que sostiene la estructura de la pirámide. El problema de esto es que, en algún momento, el sistema se quedará sin personas para sumar y se caerá.

La “banderita roja” que anuncia esta situación es, conforme dice Valentino, esa persona que usa su capital social para estafar gente. Es decir, cuando una persona le escribe a sus contactos para hacer “un negocio” con el que “ganará mucho dinero”.

Esto se efectiviza cuando el amigo cae en ese juego y, sin entender mucho sobre el mundo de las criptomonedas y la especulación, invierte su plata en el “emprendimiento” de su conocido.

Frente a esta mentira, en la cual el inversor pierde su dinero, Valentino advierte que la gente no coloque dinero en negocios que no comprende. Es decir, cuando las personas escuchen palabrerías y términos que no entienden, decidan no invertir capital.

Lo que recomienda el experto es primero capacitarse, para luego meterse en el mundo de las criptomonedas y la especulación. Asimismo, sugiere que la información está a un click de distancia, aunque si es necesario, los interesados pueden pagar cursos sobre esta temática.

Valentino propone instruirse para evitar caer luego en estafas y en promesas incumplibles. Es que, según advirtió, el mercado digital es sumamente inestable y requiere de mucho aprendizaje.