Cómo enfrentar el miedo entre la cuarentena y el coronavirus

En medio de la cuarentena comienzan a aparecer distintas emociones. Entre ellas están el miedo y el temor. Desde la Comisión de Emergencias y Desastres del Colegio de Psicólogos brindaron en su página de Facebook recomendaciones para afrontarlos.

“Es normal sentirlo porque es la respuesta que damos frente a situaciones inesperadas o desconocidas pero se puede regular”, dijo la psicóloga Gema Galván.

Para contrarrestar estas emociones negativas son fundamentales la actitud, el ánimo y los pensamientos positivos, comentó al respecto la psicóloga María Asunción Beltrán.

Esto se puede hacer a través acciones que “positivices y conecte con la vida”, dijo Beltrán. Entre ellas mencionó el cocinarles con amor a nuestros seres queridos, el estar atentos la armonía de nuestro hábitat, también al cuidado de las plantas y de las mascotas.

Distorsiones

Las distorsiones cognitivas suelen presentarse en épocas como esta de aislamiento obligatorio. Se trata de una interpretación errónea de informaciones que escuchamos. Por ejemplo, puede ser un discurso del presidente o de la jefa de Epidemiología brindando novedades sobre el coronavirus.

“Todas las personas tenemos la capacidad de analizar, retener y evaluar la información. Cuando hacemos una interpretación errónea, hacemos una distorsión cognitiva”, explicó Galván.

Debido a estas distorsiones pueden aparecer pensamientos como: “Me voy a contagiar; me voy a morir; si en Italia hay 600 muertos por día no me quiero imaginar lo que va a ser en Argentina; si los médicos en Europa no pudieron frenar esto, acá menos; no me va a pasar nada”.

Lo primero que hay que hacer es detectar estas conductas y frases, luego, buscar aquello que las sustenta. Para ello se debe analizar, por ejemplo, el tipo de información que se consulta, si se visitan solo sitios oficiales, si se cumplen los pasos que pide el Ministerio de Salud.

Lo fundamental es la detección de forma consciente, después hay que pedir ayuda. Para esto se puede recurrir a la Comisión de Emergencias y Desastres del Colegio de Psicólogos que comenzó una campaña para contener a los sanjuaninos con estos sentimientos. Pueden comunicarse el 2644040319.

Emociones

Juan Samat, otro de los psicólogos pertenecientes a la comisión, aseguró que es recomendable compartir con los demás las emociones que aparezcan durante la cuarentena.

“Es conveniente que podamos aceptar que nos sentimos mal, poder compartirlo, hablarlo, no guardarlo sino expresarlo de alguna forma. Esta es la manera en la que podemos prevenir que esto se convierta en algo negativo para nuestra salud emocional en el futuro”, recomendó el psicólogo.