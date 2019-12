Como gesto de austeridad, el intendente de Las Flores renunció a su sueldo y sigue con su jubilación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de la localidad bonaerense de Las Flores, Alberto Gelené, renunció a la percepción de su sueldo como jefe comunal como gesto de austeridad en su distrito y seguirá percibiendo la jubilación de la que ya es beneficiario por su extensa carrera en la administración pública.



“Pedí al Tribunal de Cuentas que me eximan de cobrar el sueldo directamente, y seguir con mi jubilación y tengo mi estudio que algún ingreso más por mi profesión (ingeniero hidráulico) tengo”, sostuvo Gelené.



Así lo consignó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, en las que precisó que, debido a que tiene "una carrera en la administración pública muy larga", ya le fue otorgada una jubilación, con lo cual continuará percibiendo ese haber.



"Como el sueldo del intendente representa un cargo importante para el municipio y las arcas municipales no están bien, le pedí al Tribunal de Cuentas que me eximan de cobrar el sueldo directamente", aseveró el jefe comunal, quien indicó que su haber como intendente rondaría los 170 mil pesos.



En la entrevista, Gelené sostuvo que, en su distrito, en los últimos cuatro años, "se perdieron entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo".



"Tenemos muchas fábricas de calzado e indumentarias de las principales marcas; eso impactó mucho en el desempleo y la precarización laboral", remarcó el intendente de Las Flores, quien expresó la necesidad de "ordenar las variables para que, dentro un tiempo razonable de seis meses, puedan impactar en ordenar el déficit fiscal y motorizar nuevamente la economía, que es lo que más se necesita".