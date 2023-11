¿Cómo jugará? Lionel Scaloni y su visión para enfrentar a Brasil

El estratega de la Selección Argentina compartió sus reflexiones sobre el próximo clásico y discutió sus sensaciones después de la derrota ante Uruguay. Además, señaló que la falta de gol de Lautaro Martínez no le preocupa y ofreció un análisis de la situación actual de Brasil antes del enfrentamiento. Aunque no reveló la alineación para el choque en el Maracaná, dejó entrever que podría haber cambios en el equipo.

"Hay que ver cuántos partidos pasaron. Decir ‘más de un año sin marcar en la selección’ queda como que se jugaron 15. Hizo un gol de penal que fue importante. Creo que las estadísticas están ahí, pero no soy muy fanático. Él en su club la mete seguido, Julián también. No es preocupante. Se le ve bien, está bien, la selección juega cada equis tiempo y es relativo", reconoció Scaloni.

Por otra parte, Lionel agregó: "No vino una fecha porque no le di descanso con Australia e Indonesia. Tiene gol, no me preocupa. Uno decide por uno o por otro y ahí es complicado. Hay que ver el partido con Colombia. Hizo un buen partido Brasil, no llega golpeado. Hasta el minuto 76 jugaron bien y el resultado es algo engañoso. Creo que tiene un buen nivel. Son selecciones grandes que vengan como vengan tienen que salir a hacer su partido, no va a cambiar el momento del equipo y su entrenador tiene una manera de jugar que no va a cambiar".

Análisis de Lionel Scaloni

"No se sabe si es un buen momento o mal momento. En el fútbol todo es posible. Fue un partido muy particular el del jueves. Se toma nota y se apunta. Difícilmente haya otro rival que nos juegue así. Esa es la lectura que hacemos, reconocer que no hicimos un mal partido pero no dejamos de creer. Eso te deja tranquilo, siempre apuntamos a ganar", destacó el DT de la Selección Argentina.

Para sentenciar, Lionel Scaloni agregó: "Si hay cambios no serán por rendimiento. Me han demostrado un rendimiento muy parejo y por un partido no voy a cambiar. Es más para hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño a nosotros. Son análisis que hacemos en base al rival que nos enfrentamos. No voy a tocar mucho el equipo. Todavía no le di el equipo a los jugadores".