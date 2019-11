Cómo los historiadores de Boca recuperaron el video del mítico gol del "Chapa" Suñé a River

La historia se vive, después se escribe para documentarla y también se guarda en imágenes, pero el video del gol de Rubén "Chapa" Suñé en la final del torneo Nacional de 1976 contra River, el que selló el triunfo por 1-0 y durante 42 años marcó a fuego que la única final mano a mano hasta ahí era "xeneize", estaba desaparecido.



Aquel tiro libre sorpresivo que sorprendió hasta al director de cámaras de la transmisión del viejo Canal 7 no llegó a la era digital: cada vez que se recordaba el logro histórico en los portales de internet, se publicaban fotos del momento previo de la ejecución y de ahí pasaban a mostrar la pelota dentro del arco ante la mirada atónita de Ubaldo Matildo Fillol.



Ahora, las imágenes -borrosas en aquel blanco y negro original- fueron recuperadas por historiadores de Boca Juniors y ya están en las redes sociales, además del fundamental YouTube para que el gol que el "Chapa" Suñé no pudo volver a disfrutar (falleció el pasado 20 de junio) sea disfrutado por quienes ya lo habían visto aquel 22 de diciembre de 1976, y por quienes nunca pudieron verlo.



Las leyendas urbanas trataron de explicar durante este tiempo lo inexplicable: que el todopoderoso almirante Carlos Alberto Lacoste, muy cercano a Eduardo Massera, entonces jefe de la Armada, hombre fuerte de la dictadura militar en la organización del Mundial '78 y con presencia en la FIFA, había hecho desaparecer la cinta a partir de su reconocido fanatismo por River.



Otras voces hablaban de un gerente del canal estatal, también identificado con los colores "millonarios", quien o bien hizo regrabar la cinta de aquel gol legendario (en realidad, de todo el partido) o directamente la hizo desaparecer.



Casi 43 años después, en el Museo de la Pasión Boquense, el video irrumpió anoche con fuerza, se mostró en una pantalla grande y el grito de gol explotó entre los hinchas presentes, que rodeaban al "Toti" Carlos Veglio, al "Ruso" Jorge Ribolzi y al "Héber" Ernesto Mastrángelo, tres de los protagonistas de aquella final histórica, titulares en aquel exitoso equipo que dirigía Juan Carlos "Toto" Lorenzo.



Al lado de ellos, festejaban históricos como el "Tano" Nicolás Novello y Angel Clemente Rojas, quien contó algo que hizo emocionar a todos: "Ví ese partido desde un para avalancha, junto con la hinchada de Boca", dijo Rojitas.



Uno de los hinchas presentes le preguntó al "Toti" Veglio si a él le habían cometido la falta que derivó en el tiro libre: "Bueno, sí, el ábitro pitó cuando yo estaba en el suelo tras un ataque de Boca, pero no fue foul", contó con no poca picardía.



Y eso es lo que se en el video, que es una filmación hecha sobre la pantalla de un televisor (con una cámara filmadora de 8 milímetros), porque la cinta original sigue sin aparecer. Esa filmación estaba en la provincia de Entre Ríos, en manos de un hincha que se la acercó hace poco a los historiadores del club, tras ser recompensado por su acción.



Así las cosas, el periodista Martín Souto fue el presentador anoche de un acontecimiento que el "mundo Boca" esperaba desde hace mucho: que el gol "fantasma" del "Chapa" Suñé se corporizara en imágenes, que el grito volviera a aparecer en las gargantas de los que vivieron entonces. Y de los que sólo habían escuchado el relato radial del inolvidable Bernardino Veiga y el recuerdo contado en tantas sobremesas familiares y de amigos.



La imagen será borrosa, pero es aquella de entonces: el árbitro Arturo Ithurralde cumple con su palabra comunicada a los capitanes Suñé y Roberto Perfumo antes del arranque del partido ("por el nuevo reglamento, se pueden patear los tiros libres sin la orden del árbitro si no se pide distancia en la barrera"), el "5" de boquense ejecuta y la pelota queda picando adentro del arco con el "Pato" Fillol parado casi sobre la raya.



Boca recupera así un tesoro que creía perdido, en una época de festejos escasos, pero sostenidos por la memoria que anoche hizo flamear una de sus banderas más preciadas.