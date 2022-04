Cómo viven las 11 familias a las que iban a desalojar y les dieron una semana de plazo

El pasado 4 de abril, 11 familias denunciaron que estuvieron a punto de ser desalojadas y terminar en la calle. Algunas de ellas, con hijos menores. Es el caso de Micaela y Lourdes, quienes este miércoles salieron del largo pasillo custodiado con habitaciones para dialogar con DIARIO HUARPE.

Ambas son madres y viven con sus hijos de apenas meses en ese antiguo caserón devenido en conventillo. El lunes vieron con preocupación cómo policías llegaron inesperadamente al lugar cerca de las 21. Desde la Policía dijeron que se trató solamente de un control y notificación, pero las mujeres aseguran que fue un intento de desalojo y que les han dado hasta el lunes para irse.

“Nadie se quiere ir. No sin una solución. Acá hay siete niños y la más grande tiene 13. No nos pueden dejar con los niños en la calle así nomás”, denunció Lourdes. Ella vive con su pareja e hijo desde hace meses en ese lugar, al igual que los otros habitantes que llegan y se van.

Aquel viejo inmueble es conocido por haber sido un lugar poblado por la ilegalidad. Vecinos de la zona dijeron que décadas atrás ese lugar funcionó un hotel llamado “La Rosa” que hacía de prostíbulo. Tras su cierre y abandono, fue en ocasiones aguantadero y refugio temporal para gente sin hogar. Ahora, fue habitado y acondicionado por estas nuevas familias, entre las que hay hombres, mujeres y niños.

Dijeron que en el lugar hay 7 niños, todos menores de 13 años. Foto: DIARIO HUARPE

“Nosotros no tenemos trabajos formales. Yo soy trapito y con la plata que gano junto para comer y para comprar cosas para limpiar y refaccionar la casa con los demás. No nos pueden echar así nomás porque es como si nos tiraran al desierto”, dijo Juan Manuel Peña a DIARIO HUARPE la noche del 4 de enero en la que denunciaron el intento de echarlos por parte de la justicia. Además, dijo que ellos mismos refaccionaron la casa y que también dan ayuda y refugio a gente sin hogar que busca un techo donde pasar la noche o el día.

Por su parte, Micaela y Lourdes dijeron que les dijeron que se acercaran al Centro Cívico, pero no con quién hablar ni dónde dirigirse. “Además de los niños hay una chica embarazada. No nos pueden dejar en la calle así. Queremos que nos den una solución que no sea echarnos a la calle”, dijo Micaela.

“Sabemos que vive gente ahí pero nunca hemos tenido problemas. Sabemos que algunos trabajan por acá cerca cuidando autos pero nada más. Nunca vimos nada raro ni nada ilegal”, dijo un comerciante que no quiso identificarse a DIARIO HUARPE. Solamente señalaron que se trata de personas sin hogar y que no molestan a nadie.

Desde la División de Leyes Especiales de la Policía de San Juan, señalaron que el lugar funciona como una especie de hotel clandestino o “conventillo”. El mismo, es llevado adelante por un cobrador que pide $3.000 a sus inquilinos por mes. Esta actividad sería ilegal y por eso fueron a hacer la notificación y control.