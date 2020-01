Comodoro Rivadavia cuenta con seis circuitos urbanos para quienes quieren ser "Turistas por un Día"

La ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia lanzó el programa Turistas por un Día, que propone recorridos guiados por seis circuitos urbanos, destinado a visitantes y en particular a sus residentes que quieran ver la urbe como un foráneo, informó hoy el Ente Comodoro Turismo (Encotur).



Esta propuesta de verano incluye los circuitos Ferroviario de Kilómetro 5, Petrolero, Conferpet, Barrio Diadema Argentina, Naturaleza Activa y Flora Autóctona.



Las inscripciones para participar en estos paseos, que son gratuitos, se realizan de lunes a viernes y de 10 a 18 en la Terminal de Ómnibus de la ciudad, donde funciona la sede del flamante Centro de Informaciones.



El objetivo de este programa es lograr que los turistas y los residentes locales puedan conocer más a fondo el contenido histórico e industrial de la ciudad y también las especies naturales y los paisajes que la caracterizan.



Los cuatro primeros circuitos proponen visitas a barrios y edificios declarados patrimonio cultural e histórico que marcaron el inicio del desarrollo industrial petrolero de la ciudad.



Los paseos de Naturaleza Activa y Flora Autóctona visitan espacios verdes y costeros, en los que se puede tomar contacto con especies de flora y fauna autóctonas.



El circuito Barrio Diadema Argentina, que comprende el recorrido por el área central del lugar, la Iglesia Santa Bárbara, el ex Cine Teatro y el Convento San José, se realizará los lunes de 10 a 13.



Los martes, de 14.30 a 16.30, se desarrollará el Circuito Ferroviario Kilómetro 5, con visitas a los edificios donde funcionaron la Estación de Talleres, el Complejo Usina de YPF y la Enfermería del Ferrocarril.



En tanto, el Circuito Comferpet, a través del cual se conocerá la historia del barrio de Kilómetro 8, que tiene sus orígenes en la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, se efectuará los miércoles, al mismo horario que el anterior.



El Circuito Petrolero a idénticas horas, con un recorrido que comprende la llegada al Club Ingeniero Luis Huergo, el Museo Nacional del Petróleo, la Administración Central de YPF, la ex Proveeduría de YPF - CERET-, el Colegio Deán Funes y la Parroquia Santa Lucía.



Por último, el Circuito de Naturaleza Activa se llevará a cabo los viernes de 10 a 14, en los barrios Astra y Caleta Córdova, mientras que el de Flora será los sábados de 10 a 13.