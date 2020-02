Comparecimento de Alberto Fernández para o plenário da CGT é confirmado

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

O líder Andrés Rodríguez confirmou que o presidente eleito Alberto Fernández comparecerá na próxima sexta-feira ao plenário que tem previsto realizar a Confederação Geral do Trabalho (CGT) em sua sede da rua Azopardo 800, na cidade de Buenos Aires, informou o líder dos trabalhadores estatais, Andrés Rodríguez.







"Pedimos para ele a possibilidade de tomar a palavra na CGT e se compromissou para sexta-feira às 11 da manhã para dar uma mensagem", afirmou Rodríguez, líder da União Pessoal Civil da Nação (UPCN), o qual referiu que o mandatário eleito seguramente colocará o acento em seu discurso "na questão trabalhista, econômica e social".







Além disso, o líder da CGT mostrou expectativas pela possibilidade de que, após o governo do Frente de Todos tomar posse possa ser "instrumentada" a convocatória a um diálogo no qual participem "todos os setores comunitários relacionados com o econômico-social".







No entanto, ao ser consultado sobre medidas que, segundo versões jornalísticas, Alberto Fernández adotaria uma vez empossado no novo governo, Andrés Rodríguez entendeu que se trata de "anúncios que não estão nada consubstanciados".