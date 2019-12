Competencias de videojuegos, cosplay y comics reunieron a cientos de jovenes para cerrar el año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cientos de jóvenes festejaron hoy el cierre del año en el festival Friki Pop, realizado en el Hotel Alvear, donde hubo una competencia de video juegos, cosplay, comics y hasta un karaoke de canciones de series animadas.



"La idea fue cerrar el año para los que nos gusta el anime, el k-pop, las series. Me pareció buena la idea de un evento antes de la Navidad para que la gente venga a juntarse, a conseguir el merchadising, a vestirse como quieran, a leer comics. Es un evento muy variado y está todo dentro de la cultura pop", dijo a Télam María Lombardo, organizadora de la fiesta.



"Esto viene aumentado, hace 15 años eramos re pocos y nos conocíamos entre todos pero hace un años se está volviendo más masivo", aseveró sobre la cultura pop en Argentina.



En su segunda edición, el Friki Pop contó con un karaoke de canciones de series animadas, torneo de los juegos Team Sonic Racing y Street Fighter y competencia de cosplay, entre otras actividades.



Lisandro, de 20 años, y Ludmila, de 22, fueron vestidos como los personajes de Marvel Doctor y Clea Strange.



"Desde que soy muy chico me gusta este mundo, aprendí a leer con los comics. Desde los 16 empecé a vestirme. Me gustó la respuesta de la gente y sentir que puedo ser el personaje", contó el joven.



"Yo tenía ganas de hacer cosplay pero a partir de que me puse de novia con él me animé. El proceso de armar el vestuario es estresante pero el resultado es hermoso. Lo hacemos con modistas, nosotros mismos y ayuda de nuestros padres", agregó Ludmila.



Ambos jóvenes participan de Liga de Superhéroes y Villanos Solidarios, un grupo que realiza acciones solidarias vestidos con sus trajes de personajes.



"Vamos a hospitales en Navidad, Reyes y Día del Niño. Vamos como super héroes y le damos alegría a los chicos", aseguró Lisandro y añadió que en la cultura pop "el público siempre se va renovando, mucha gente nueva se va sumando al cosplay".



Otro de los asistentes fue Gabriel, de 24 años, que fue vestido como el personaje Hunk, del juego Resident Evil, con una máscara antigás, botas, chaleco antibalas y hasta un arma M16 de juguete.



"Es mi personaje favorito y empecé de a poco. Me compré la máscara, que me salió muy cara, y después el traje lo fui haciendo con mi mamá, que es costurera. Empecé muy improvisado pero ahora ya estoy recreando toda la vestimenta", contó a Télam el joven.



En el salón del primer piso del Hotel Alvear, los asistentes se podían encontrar con un paseo de compras, juegos de mesa, ropa, comida y merchadising de series y anime "especiales para regalar en Navidad", aseguró Lombardo.



Sergio y Marcela llevaron al festival a sus hijas Malena y Morena, que son fanáticas del juego Sonic Team Racing, el clásico personaje de Sega adaptado a las carreras de auto.



"Les gusta venir a ver los torneos. Me encanta que vengan acá, las podes dejar tranquilo. Es un ambiente muy sano", aseguró Sergio.



"Me enganché con muchas de las cosas que ellas miran ahora. Me hace recordar los comics o series de televisión de cuando yo era chico", contó.