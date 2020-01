Comunidades indígenas se convocan a discutir la formación de un nuevo espacio político en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Movimiento Indígena Jujeño convocó a comunidades aborígenes de la provincia para discutir estrategias de “liderazgo en defensa de los recursos naturales” y el armado de un nuevo espacio político.



El encuentro se realizará este viernes en la localidad de Tilcara, adonde fueron invitados comuneros de las distintas regiones de la provincia con los que se buscará “crear una base firme del movimiento indígena”.



“Será una reunión muy importante de las comunidades para apuntar al año 2021 ya que tenemos una misión que cumplir para conseguir la representación de hermanos diputados y en otros cargos legislativos”, señaló Rodolfo Vargas, referente de la comunidad de Peña Blanca, del distrito Iturbe.



El comunero expresó que los colectivos indígenas “se sienten avasallados por los gobiernos actuales y anteriores porque no compartimos para nada cómo se manejan”, y agregó: “Nosotros luchamos fuerte por nuestra cultura y nuestros recursos naturales”.



En ese sentido, denunció que “están saqueando los territorios”, y pidió que los funcionarios “se pongan a trabajar por las comunidades ya que no vamos a permitir que nos vayan a mentir tres meses antes de las elecciones”.



“La base que tenemos une fuerzas para que le digamos a los funcionarios que no están velando por los recursos naturales”, sostuvo.



En Jujuy participó en las últimas elecciones el Movimiento Comunitario Pluricultural, y ahora se suman partidos locales indigenistas, en su mayoría en comunas de las regiones de Quebrada y Puna, en busca de espacios representativos.