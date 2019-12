Con 117 diputados propios y 17 de otras fuerzas, se aprobó el proyecto de Solidaridad Social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con asistencia perfecta de los diputados de su bloque y la colaboración de la mayoría de los integrantes del interbloque Federal, de Unidad Federal y del MPN, el Frente de Todos consiguió 134 votos para imponerse en la votación del proyecto de Solidaridad Social.



Con ese número se impusieron a los 110 negativos que reunieron los integrantes de Juntos por el cambio (con ocho ausencias), la Izquierda y uno de los integrantes del interbloque Federal.



Por el Frente de Todos alzaron la mano 117 diputados, teniendo en cuenta que Sergio Massa no vota por su condición de presidente del cuerpo y que una banca se encuentra vacante por una disputa judicial entre los aspirantes a ocuparla.



A ellos se sumaron nueve de los once integrantes del interbloque Federal que agrupa a lavagnistas, peronistas cordobeses y socialistas santafesinos.



De ese bloque no acompañaron el socialista Luis Contigiani, que lo hizo en contra, y la bonaerense Graciela Camaño, que no participó de la votación.



Otros siete votos positivos fueron los de Unidad Federal para el Desarrollo, que sólo padeció la ausencia de la misionera Flavia Morales.



El restante lo aportó la neuquina Alma Sapag, que pese a mantenerse como monobloque mantiene afinidad política con el Frente de Todos.



Por la oposición, Juntos por el Cambio sufrió la ausencia de 8 de sus 115 diputados, teniendo en cuenta, además, que posee una banca menos por otra disputa judicial.



Cuatro macristas, dos radicales y dos de la Coalición Cívica, incluidas Elisa Carríó y Graciela Ocaña, fueron los ausentes que dejaron a los ex Cambiemos con 107 votos.



Para llegar a los 110 rechazos al proyecto se sumaron el mencionado Contigiani y los dos diputados de la Izquierda.



Si bien en la votación en particular de los artículos se registraron algunas oscilaciones en los números, sobre todos por ausencias circunstanciales, el que dejó en evidencia más contrastes fue el de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.



En ese artículo, el 48, el interbloque Federal, integrado por representantes de la zona núcleo del campo, se dividió en tres: dos ausentes, cuatro a favor y cinco en contra.



La mencionada Camaño y el cordobés Pablo Cassinerio no estuvieron; en tanto que el salteño Jorge Zottos y los bonaerenses Eduardo Bucca, Alejandro Rodríguez y Jorge Sarghini, lo hicieron a favor.



La posición en contra del proyecto la sostuvieron los peronistas cordobeses Alejandra Vigo, Claudia Márquez y Carlos Gutiérrez y los socialistas Contigiani y Enrique Estévez.



La votación del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva marcó la primera prueba parlamentaria del oficialista Frente de Todos, ya que previamente, en la tarde de ayer, sólo se había votado el proyecto que autoriza al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a ausentarse del país durante el año 2020, cuando razones de gobierno así lo requieran.



Ese proyecto, que se vota cada año, fue aprobado en forma unánime por los 234 diputados que se encontraban en ese momento en el recinto.