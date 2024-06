"Miguel y Chino en Banda", el show del dúo cómico formado por Miguel del Sel y el Chino Vopato, el cual ya fue presentado en Carlos Paz llega a San Juan, el próximo sábado 29 de junio en Hugo Espectáculos a las 23. Las entradas se pueden comprar online en www.vivaticket.com.ar tienen un valor que va desde los $22.000 hasta los $28.000 (más cargo de servicio).

Miguel Del Sel conversó con DIARIO HUARPE y adelantó lo que se viene en su espectáculo en la provincia.

Publicidad

Un despliegue sin igual

Miguel fue parte del trío Midachi, ahora junto al Chino Volpato (también exintegrante del trío), vuelven a los escenarios y traen una tradición de humor. Como grandes exponentes del espectáculo varieté, donde imitaciones, sketchs, música y un despliegue escénico sin igual, formaban parte de la identidad de una época. Los '90 y los 2000, puestos en un escenario llegan a la provincia de San Juan.

Del Sel contó a DIARIO HUARPE que “Este espectáculo cuenta con la participación de 11 personas en escena, incluyendo cinco actores y seis músicos. La puesta en escena es impresionante, con una pantalla gigante y un sonido que emula el de una banda de rock. Entre los artistas destacados se encuentra Idaña Douman, una cantante panameña que impresiona con su voz, y Saúl Douman, un talentoso mago de Rosario que añade un toque de magia y diversión al show. Mauricio Hortak, conocido imitador que ha participado en el programa de Marcelo Tinelli”.

“El público nos recibe de una manera muy cariñosa, la gente con nosotros es espectacular. Creo que hay un reconocimiento a los 43 años de carrera. Con el Chino somos de los humoristas más grandes que hay hoy recorriendo el país. No todos los elencos salen a recorrer el país y llevar el espectáculo a cada ciudad requiere de un esfuerzo grande, porque somos 24 personas viajando. Hay que alquilar hoteles, colectivos y hacer una logística muy importante. Creo que también hay un agradecimiento del público que vos les lleves el show, que no tenga que ir ni a Mar del Plata, ni a Buenos Aires o a Carlos Paz”, agregó al humorista.

Además de magia y música, el espectáculo cuenta con visuales y momentos emotivos como Charly García cantando con Mercedes Sosa o saludos de estrellas como Messi y Susana Giménez.

Publicidad

Instituciones del humor

Después de más de 40 años en el rubro, ambos son instituciones en el género. Así que el público fiel se une en cada presentación, sobre esto Del Sel contó:

“Hay un mix en cada platea, donde vamos mucha gente grande. Una persona que nos venía a ver con 30 años, con su señora, hoy tiene 70 y el que tenía 40 años, hoy tiene 80. Hubo días que hemos tenido abuelas de 94 años. Encima yo lo tomo con humor y le digo al Chino -el viejaje que hay acá-. Después te esperan a la salida y te dicen, yo los vi en Mar del Plata hace 38 años y ahí caés porque mucha gente grande nos va a ver con los hijos, con los nietos- Está bárbaro este mix un público”, agregó.

Con esto cerró: “yo no estaría actuando, yo me operé la rodilla hace dos años y medio, y me dije -si no me pongo bien de la rodilla, yo no actúo más-. Estoy también actuando porque estoy bien físicamente, mi rodilla me responde con total naturalidad y estoy feliz también, sino no me gustaría subir al escenario para dar lástimas. Como estamos todos muy bien, tenemos tres compañeros en escenario, entonces salimos a disfrutar. Ya te digo, el humor no ha cambiado para nosotros”, cerró.