Juan Barraza llega a San Juan con el unipersonal el domingo 23 de junio a las 20 en el auditorio del museo Franklin Rawson, ubicado por Avenida Libertador. Las entradas están a la venta en www.entradaweb.com y tienen un valor de $10.000.

Antes de su llegada a San Juan DIARIO HUARPE conversó con el comediante. Y adelantó cómo será “En un confuso episodio”, el unipersonal con el que se presenta en la provincia.

Publicidad

Un espectáculo en su punto junto

Juan Barraza presenta por primera vez en la provincia su séptimo unipersonal “En un confuso episodio”, con ya lleva casi un año y medio de recorrida. Es por eso que el comediante siente que está en su punto justo y al mismo tiempo cerca de su fin. “Con la gira el show va cambiando, tirás los chistes sobre el escenario como si fueran un rompecabezas y lo vas armando. Al mismo tiempo vas reubicando, sumando chistes, sacándolos. Te das cuenta qué funciona y que te hace gracia a vos únicamente. Al mismo tiempo vas sintiendo como se va muriendo porque te empiezan a interesar otras cosas en el camino".

En este unipersonal mantiene el estilo esencial del stand up: una persona, un micrófono y las palabras. No hay adornos, no hay escenografía, sólo Barraza saltando de un lado al otro entre temas tocando la vejez, las mentes conservadoras y la crianza. “El trabajo del comediante está muy ligada a la escritura. Mi relación con el lenguaje es casi una vocación. Creo que desde el primer show lo único que lo atraviesa es el lenguaje”, comentó.

Dueño de un estilo único y con dieciocho años de trayectoria en la escena de Stand Up, grabó seis especiales para Comedy Central y cuenta con seis albumes de comedia en vivo en Spotify, donde además fue el primer comediante argentino en subir contenido. Referente indiscutido de la comedia local, también acaba de publicar un libro “Diez cuentos cortos”.

Los bastiones de lo sagrado

El estilo de Barraza es tocar un tema y conectarlo con otro, así durante una hora. De la religión al team verano, del verano a la crianza, de la crianza a la vejez. Con el ritmo del humor, detrás de cada chiste le sigue la risa, funcionando como un algoritmo de cualquier red social, antes de que estas nacieran. Sin embargo esto le genera una contradicción. “El talento del comediante también está en hacer que lo que dice suene interesante, pero el tiempo de atención cada vez se va reduciendo. Lo noto en la lectura o viendo una película, antes uno leía un libro en una tarde o podías ver una película sin pausar. Ahora el cine y el espectáculo en vivo son como ese último bastión donde las reglas se suspenden y la atención está puesto en una sola cosa”, cerró.