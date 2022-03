Con carteles y lágrimas, el pueblo vallisto pidió justicia por la joven víctima de ciberbullying

La muerte de una chica de 15 años conmocionó al pueblo vallisto la semana pasada. Todo indica que decidió quitarse la vida luego de ser víctima de ciberbullying, aunque eso aún se está investigando. En el Día de la Mujer, el pueblo salió a las calles para pedir justicia por la adolescente fallecida.

La multitud se concentró en la plaza principal y con fotos, carteles, gritos y cánticos marchó por las calles céntricas del departamento. Incluso, quien encabezó el reclamo fue el padre de la joven quien fue acompañado por familiares y cientos de vecinos que mostraron su dolor ante el hecho y no pudieron contener las lágrimas.

Foto: gentileza.

“Pido justicia. Mi hija sufrió bullying y yo hice hasta lo imposible para ayudarla,pero esperó el momento en que no estén los padres para tomar esa decisión. Quiero que aparezca la persona que le hacía bullying y, si es menor, que sus padres den la cara. Ella era flaquita, se sentía acomplejada por su cuerpito. Yo le decía `sos hermosa, mi niña, no te tenés que sentir así´, pero una compañera me dijo que cada vez que salía a caminar se le reían”, dijo la madre.