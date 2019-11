Con denuncias cruzadas, se vuelven a tensar las negociaciones en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El moderado optimismo que provocó el jueves la noticia de que legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) que dirige el exiliado Evo Morales y las fuerzas que apoyan a la presidenta interina autoproclamada, Jeanine Áñez, se derrumbó hoy luego que ambos lados se denunciaran mutuamente.



Por un lado, el senador Oscar Ortiz, hombre de confianza de Áñez y ex compañero de bancada de Unión Democrática (UD), denunció hoy a Télam que la sesión de anoche en el Senado "no fue válida" y que hoy presentarán un pedido de nulidad ante el Tribunal Constitucional para que éste ordene una nueva convocatoria.



Ortiz fue parte de la negociación a puertas cerradas con la bancada de senadores del MAS durante toda la tarde, pero a último momento decidió abandonar la reunión y no participó de la sesión.



"Sí, estábamos ahí, pero no hubo una convocatoria formal con 24 horas de anticipación necesaria para que todos los legisladores puedan trasladarse con la comodidad necesaria. No podemos sentar este tipo de precedentes", argumentó el hombre que desde el martes participa de las reuniones de la presidenta interina autoproclamada.



En el MAS, la noticia dinamitó la diplomacia que intentaron mantener anoche varios senadores.



"El pueblo boliviano tiene que saber la verdad: el senador Ortiz chantajeó a todos los senadores presentes. Dijo que él solo ingresaría a la sesión si era electo como presidente del Senado. Pero su bancada tiene solo 5 bancas y se quebró en dos. Su bloque es sólo él y Homer Antonio Menacho", contó a Télam el senador masista Omar Aguilar.



"¿Por qué deberíamos ceder nuestra mayoría y darle la Presidencia de la Cámara?", se quejó.



Según relató, era imposible que el Senado fuera convocado de manera ordinaria porque tanto la presidenta como el primer vicepresidente -ambos del MAS- habían renunciado y la segunda vicepresidenta, Áñez, se autoproclamó presidenta interina del país en una sesión sin quórum el martes pasado.



"Propusimos convocar una sesión extraordinaria con el apoyo y la presencia del 100% de los senadores. Algunos diputados de las bancadas minoritarias acompañaron, como senadores del Partido Demócrata Cristiano y del otro sector de la UD", aseguró y recordó el llamado Acuerdo Político que firmaron los 26 de los 36 senadores que participaron.