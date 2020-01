Con dos goles del argentino Sánchez, empató Monterrey del DT Mohamed

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Con dos goles del argentino Nicolás Sanchez, Monterrey, actual campeón del futbol mexicano, inició anoche su defensa del título con un empate 2-2 ante Monarcas Morelia, en un partido de la segunda jornada del Torneo Clausura 2020.



Dos tiros penales del defensor de 33 años (ex River, Godoy Cruz y Racing), evitaron la caída del conjunto dirigido por el DT Antonio Mohamed.



El defensor surgido en las divisiones formativas de Nueva Chicago marcó a los 25m del primer tiempo y 19m del segundo, mientras Morelia anotó mediante el chileno Martín Rodríguez (39m. Pt.) y Aldo Rocha (45m. Pt.).



"Conforme avance el torneo, el equipo encontrará un mejor ritmo", aseguró el "Turco" Mohamed al finalizar el encuentro, que significó el debut del campeón. "Es un nuevo Torneo y hay que pensar en lo que viene, fue lindo ser campeón pero hay que pensar en lo que viene, para mí el título ya quedó en el pasado, comenzó otro torneo y hay que seguir compitiendo. Lo que pasó pasó y no me puedo quedar en los títulos", expuso el DT de 49 años.



En otro de los partidos de la jornada, Pachuca y Guadalajara igualaron sin abrir el marcador, en el estadio Hidalgo. En el local fueron titulares el neuquino Rubens Sambueza (ex River) y el cordobés Franco Jara (ex San Lorenzo).



En la noche del viernes, Puebla superó como visitante al Atlas de Guadalajara, con un tanto del marplatense Cristian Menéndez (ex Lanús, Atlético Tucumán e Independiente).



La fecha se inició el jueves, con el empate 4-4 entre Juárez y Pumas UNAM (un gol del cordobés Fabio Alvarez, ex Talleres) y con el triunfo de Atlético San Luis 2-1 ante Cruz Azul, con un tanto del cordobés Germán Berterame (ex San Lorenzo)



Hoy continuará la fecha con los cruces entre América - Tigres, Toluca - Necaxa, Querétaro - Tijuana, y Santos Laguna - León.



Las posiciones son lideradas por Guadalajara, Pumas UNAM, y Atlético San Luis, todos con 4 puntos, escoltados por León, Tijuana, Puebla, Toluca y Atlas, con 3.