Con dos seleccionados sanjuaninos buscando hacerse fuertes en casa y hacer pesar la localía, comienzo el jueves el Campeonato Regional de selecciones Centro Cuyo que se extenderá hasta el próximo domingo, con la participación de dos combinados de Córdoba, dos de Mendoza, uno de San Rafael y uno de San Luis.

La totalidad de los partidos se disputarán en la cancha de UVT y de la Universidad en el Palomar y estarán divididos en dos zonas. La A estará conformada por: Federación Sanluiseña, Asociación Mendocina C, Asociación Sanjuanina B y Asociación Sanrafaelina B.

Mientras que el grupo B lo componen: Asociación Mendocina B, Asociación Sanjuanina A, Asociación del Sur de Córdoba y Federación Cordobesa B.

La primera jornada tendrá los siguientes partidos:

10.30: Asociación Mendocina C vs. Asociación Sanrafaelina B (zona A), en el Palomar

10.30: Federación Sanluiseña vs. Asociación Sanjuanina B (zona A), en UVT

12.00: Asociación Sanjuanina A vs. Federación Cordobesa B (zona B), en UVT

12.00: Asociación Mendocina B vs. Asociación del Sur de Córdoba (zona B), en el Palomar

16.00 Federación Sanluiseña vs. Asociación Mendocina C (zona A), en UVT

16.00 Asociación Sanjuanina B vs. Asociación Sanrafaelina B (zona A), en el Palomar