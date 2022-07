Las variables económicas, como el dólar y la inflación, cambiaron las proyecciones para lo que resta del año. DIARIO HUARPE informó que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)canjeó 1.500 casas, que pretendían iniciar antes de diciembre, por dinero que Nación enviará para adelantar etapas y culminar los barrios que están en ejecución. Alberto Tovares, titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en San Juan, habló con este medio y comentó que esto significa una caída de 1.500 puestos iniciales de trabajo, que ya tenían previsto para este 2022.

El sanjuanino explicó que la estadística indica que se calcula, en promedio, un trabajador por casa a construir. Este número ocurre en el inicio de obra, cuando las tareas consisten, por ejemplo, en la remoción de terrenos. Una vez iniciada la parte gruesa, hasta tocar el pico, los barrios en construcción pueden generar hasta un 30% más de mano de obra, lo que, en este caso particular, hubiese representado 2.200 empleos.

Tovares mostró preocupación por la situación económica y este panorama incierto. Sin embargo, destacó que el gobernador Sergio Uñac les trasmitió tranquilidad al decirles que no se verá resentida la obra pública tras el encuentro que mantuvo con la ministra de Economía nacional, Silvina Batakis.

“Es bueno que se haya garantizado la continuidad. Nuestra actividad depende de cómo está el país y los fondos que puedan llegar”, puntualizó.

El dirigente pedirá una reunión con el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino. Quiere consultarle cuál será la hoja de ruta de aquí a fin de año. Algo positivo que marcó es que en la provincia hay, actualmente, 10.000 trabajadores empleados en la construcción y, pese a las condiciones adversas, no hubo despidos. “No es una situación fácil, pero San Juan está bien”, indicó. Señaló que hasta hace algunos meses había colas de más de 200 personas pidiendo trabajo y ahora eso se redujo a no más de diez.

Tovares precisó que no perdió las esperanzas de que esto mejore. Por su parte, desde el IPV aclararon que estas casas no se pierden, sino que solamente no se construirán durante este año calendario. En ese sentido, el dirigente señaló que profundizarán los trabajos en dos obras, que emplean a varios sanjuaninos: la construcción de paneles solares en Ullum y la línea de energía, que conectará Rawson con Retamito. En ambos trabajos hay un total de 60 empleados, número que aumentará al doble cuando la ejecución toque su pico máximo.