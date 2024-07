A las 21 horas de este domingo, la edición 2024 de la Copa América tendrá un nuevo campeón; Argentina y Colombia se medirán en el Hard Rock Stadium de Miami. La jornada promete estar repleta de nerviosismo, entusiasmo y, por sobre todo, pasión. A ninguno de esos sentimientos le serán ajenos los Ortiz-López, la familia colombiana que lleva más de 20 años radicada en San Juan, y que hoy deberá dividir su corazón.

Sin dudas una situación que ningún hincha del fútbol desearía vivir, pero que, sin embargo, este domingo una familia atravesará de lleno desde su casa en Pocito. La encargada de contar esta inusual historia es Valentina Ortiz, quien trabaja como administrativa en el Ministerio de Salud Pública, tiene 24 años y es colombiana, pero lleva más de la mitad de su vida instalada en San Juan.

Valentina Ortiz López. (Foto: gentileza).

En diálogo con DIARIO HUARPE, contó cómo será vivir esta jornada histórica junto a su mamá María, su hermano Nicolás y su abuela Gloria. “Es difícil porque en momentos como este, el corazón a uno se le divide en dos. Deseamos que gane Colombia, pero si sale campeón Argentina, igual vamos a estar felices”, enfatizó.

El partido lo verán en casa de su abuelo comiendo un asado junto a otros colombianos que también están radicados en la provincia. De hecho, tal es la preparación, que ya tienen todo organizado por si les toca festejar, para salir todos juntos en caravana. Tal es la confianza que, si bien reconoce que será un partido muy difícil, Valentina se arriesga a pronosticar que el encuentro terminará 2 a 1 en favor de Los Cafeteros, con goles de Luis Díaz y James Rodríguez.

Nicolás Ortiz López y su tío, junto a James Rodríguez. (Foto: gentileza).

Según manifiesta, están viviendo “una locura inimaginable” con el hecho de que su país haya clasificado a esta instancia. “Tenemos una felicidad plena, hacía mucho que Colombia no llegaba a una final, y eso nos llena de esperanza y fe. Sabemos que Argentina es un rival duro, pero viendo cómo viene jugando nuestra selección, y con las figuras que tenemos, confiamos en que es posible coronarnos campeones”, aseveró.

A su vez, admite sentir una gran admiración por La Scaloneta, y afirmó que alientan por Argentina en cada competición deportiva. “En el mundial dimos todo nuestro apoyo, y también nos sentimos parte de ese logro. Incluso en esta Copa América hemos alentado por Argentina en todos los partidos, pero bueno, ahora es diferente porque el rival somos nosotros”.

Valentina junto a su prima argentina, Francesca. (Foto: gentileza).

Para mí, Argentina es mi segundo hogar. La gente de acá me ha recibido muy bien, y eso hace que yo también me sienta parte. Por eso creo que si gana Argentina, también me voy a sentir campeona”, concluyó.