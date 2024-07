El arquero de la Selección Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, volvió a uno de los looks más icónicos del Mundial de Qatar 2022, la bandera de Argentina en el pelo en la previa de la semifinal de la Copa América. El ‘Dibu’ no solo lleva los colores en la camiseta, sino que en la piel también. Este gesto gustó mucho en la hinchada argentina y miles y miles de chicos copiaron este look para parecerse un poco más al arquero salvador de la Scaloneta.

En uno de sus parietales tiene pintada la bandera argentina, tal cual lo había hecho en la previa del partido frente a Australia en aquel 2022 en Doha. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso 2-1 y pasó de ronda de forma angustiante, ya que sufrió hasta el final y recién abrochó la clasificación a cuartos cuando el arquero marplatense le atajó lo que era el empate de los oceánicos a Garang Kuol. Esa jugada se celebró literalmente como si hubiera sido un gol a favor.

Aunque Martínez siempre suele ser uno de los más vitoreados por la parcialidad albiceleste, los simpatizantes que notaron su nuevo look cuando saltó al campo de juego del estadio MetLife de Nueva Jersey para realizar la entrada en calor de la semifinal contra Canadá, explotaron de emoción al divisar los colores nacionales en su cabellera. Y más por tratarse de un día patrio como el 9 de julio, jornada en la que se conmemora la Independencia.

Previo al encuentro frente a los canadienses, las cuentas oficiales del seleccionado nacional compartieron en redes sociales imágenes del marplatense que volvieron a robarse todas las miradas. “Uno más y estamos en la final. Uno más”, afirmó el arquero del Aston Villa al inicio del video mirando fijo a la cámara.