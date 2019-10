Con el lema "Madre, ayúdanos a unirnos como hermanos" se inicia la 45 Peregrinación a Luján

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con el lema "Madre, ayúdanos a unirnos como hermanos", este fin de semana se realiza la 45ª Peregrinación juvenil a pie a Luján, que partirá al mediodía de este sábado desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y concluirá el domingo con la misa central. Se espera que cientos de miles de peregrinos, en su mayoría jóvenes, recorran cerca de 60 kilómetros por la avenida Rivadavia para llegar a la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, celebrará a las 7 la misa central. La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular, a cargo de la organización de la marcha, invitó a los caminantes a llevar una vela "para iluminar el camino de la hermandad de los argentinos" y a rezar una oración cada hora. También elaboró una aplicación para conocer en detalle los puntos de los puestos sanitarios y de apoyo en el camino, donde habrá más de 6.000 servidores voluntarios. En los puestos de apoyo y en los de hidratación se darán gratuitamente alimentos y bebidas, mientras en los puestos sanitarios, con un gran operativo preventivo que incluye más de mil profesionales de la salud a lo largo de toda la ruta, se asistirán emergencias y cubrirán las necesidades de los peregrinos, explicaron los organizadores. Los puestos sanitarios -identificados con la imagen de la Virgen de Luján y un número correlativo- estarán ubicados -en principio- en cercanía de cada estación de ferrocarril desde Liniers hasta Merlo y desde Merlo hasta Luján. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires aportará ambulancias, hospitales móviles y profesionales de la salud; así como personal de Defensa Civil y de Seguridad Vial. En tanto, la Subsecretaría de Minoridad bonaerense estará presente en todos los municipios y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aportará móviles de la línea 103 Emergencia, micros y oficinas móviles pertenecientes a la línea 108. Por tercer año consecutivo, el gobierno bonaerense dispuso una aplicación gratuita para celulares que podrán utilizar los peregrinos, disponible para el sistema Android e IOS, con el nombre "LaPereLujan", que funcionará también off line, cuando el acceso a internet sea limitado o nulo. La Cadena Mariana de la Fe transmitirá, como cada año, el programa radial "Juntos a Luján", que cubrirá la Peregrinación y transmitirá la misa central a través de sus más de 100 radios AM y FM en la frencuencia AM 660 o por internet en www.am660.com.ar. En tanto Radio Nacional, AM 870, también realizará la transmisión desde la hora cero del domingo 7, hasta la culminación de la misa.