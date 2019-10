Con entradas agotadas por la presencia de Maradona, Newell's recibe a Gimnasia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Newell's Old Boys, que suma 18 unidades y está a tres de los punteros Boca y Argentinos con un partido menos, recibirá hoy en su estadio a Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Diego Maradona y principal candidato al descenso, en un partido por 11ma. fecha de la Superliga.



El partido comenzará a las 19.10, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la señal de cable TNT Sports.



Maradona, quien mañana cumplirá 59 años, será recibido como un ídolo por los hinchas del club del Parque Independencia, donde jugó cuatro meses hace 26 años, a fines de 1993.



En una Rosario conmovida por la presencia del "Diez", se agotaron las entradas que se vendían por Internet: unos 20 mil socios rojinegros que están exentos del pago del ticket, y unos 16 mil que abonan 1.500 pesos la popular y 2.500 pesos la platea, estarán en el estadio Marcelo Bielsa.



Si bien el DT Frank Kudelka no confirmó la alineación, Newell's formará a priori con el mismo equipo que viene de ganarle a Patronato 3 a 1 como visitante, es decir que el volante ofensivo Mauro Formica, quien entró en ese partido y metió un gol, seguirá en el banco de suplentes.



Kudelka no contará tampoco con el juvenil volante Jerónimo Cacciabúe, quien la semana pasada se resintió del desgarro que sufrió en el isquiotibial izquierdo contra Boca, en el amistoso en el que Newell's goleó 3 a 0 a Central Córdoba de Rosario.



Algo similar ocurre en Gimnasia, donde en principio Maradona mantendrá la formación del equipo que viene de perder de local 1 a 0 contra Unión.



Newell's y Gimnasia cuentan con tres partidos recientes, en los que el "Lobo" venció en dos y el "rojinegro" en el restante.