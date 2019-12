Con Funes Mori como figura, Monterrey se consagró campeón de México en el estadio Azteca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Rayados de Monterrey, equipo dirigido por Antonio Mohamed y con el delantero Rogelio Funes Mori como figura, se consagró campeón del torneo Apertura de México tras vencer por penales (4-2) a América en el estadio Azteca.



El equipo del "Turco" Mohamed y los futbolistas Marcelo Barovero, José Basanta (no jugó), Leonel Vangioni, Nicolás Sánchez, Maximiliano Meza y Funes Mori perdía 2-0 con América, de Emanuel Aguilera y Guido Rodríguez, y no le alcanzaba el triunfo 2-1 de la ida pero a los 30 minutos del segundo tiempo apareció el "mellizo" para poner el 3-3 en el global y forzar el alargue.



Luego de los 30 minutos de complemento, el título se definió con los tiros desde el punto penal donde también hubo protagonismo de los argentinos de ambos equipos.



Barovero le atajó un penal al chileno Nicolás Castillo y Funes Mori, Sánchez y Vangioni convirtieron para Rayados, mientras que Aguilera marcó pero Guido Rodríguez falló para América.



Este fue el quinto título de liga para el equipo de Monterrey, que tuvo un gran cierre de 2019 con el tercer puesto obtenido la semana pasada en el Mundial de Clubes de Qatar.



Luego del triunfo por 2-1 en Monterrey, América tenía la obligación de revertir el resultado y antes del entretiempo ya lo había conseguido con los tantos del uruguayo Federico Viñas (6m.) y del paraguayo Richard Sánchez (41m.).



Sin embargo, Funes Mori, ex River Plate, se convirtió en el héroe de la final con el gol que marcó a los 30 minutos del segundo tiempo para igualar la serie.



El mendocino, que había hecho un golazo de chilena en la ida, terminó como el goleador del campeonato con trece tantos y fue elegido como el mejor jugador de la final.



Para Mohamed es el tercer título de liga en México, luego de las conquistas con Tijuana (2012) y América (2014).



El "Turco" inició su segundo ciclo en Rayados en octubre luego de su frustrante último paso por Huracán y solo perdió dos partidos: ante Liverpool por 2-1 en la semifinal del Mundial de Clubes y el de anoche ante América.