Con importante afluencia de votantes y de candidatos se desarrollan las elecciones en Córdoba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un importante movimiento de votantes se registró hasta el mediodía en la ciudad de Córdoba, aunque sin estimaciones porcentuales oficiales, en tanto que la mayoría de los principales dirigentes y candidatos locales también optaron por emitir el sufragio en la misma franja horaria.



El gobernador Juan Schiaretti concurrió a las 10 a emitir su voto en el establecimiento educativo Villada de la capital de Córdoba, y en diálogo con la prensa destacó que está "a disposición para colaborar con el próximo presidente” de la Nación, al sostener que



“Argentina precisa del esfuerzo entre todos. Que todos tiremos para el mismo lado para superar está tremenda crisis que estamos viviendo y que tanto afecta a nuestro pueblo”.



Schiaretti hizo alusión al “aumento de la pobreza y el aumento del desempleo" y consideró "hay muchas dificultades en nuestra patria y precisamos todos poner el hombro, que es lo que corresponde”, sostuvo el mandatario cordobés, y afirmó que tiene “muy buena relación personal” tanto con el presidente Mauricio Macri como con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, con quienes habló recientemente.



El intendente de la ciudad de Córdoba, el radical Ramón Mestre, destacó que pudo observar “mucha afluencia de votantes de todas las edades”, lo que demuestra el “compromiso, la seriedad y la responsabilidad que son distintivos de Córdoba”, al sufragar en una escuela de la capital mediterránea.



“Todos tenemos que aportar un granito de arena para que estemos mejor, porque al país lo construimos entre todos y todos los días, no solo hoy aportando el voto”, remarcó el presidente del radicalismo cordobés que integra la coalición Juntos por el Cambio, y añadió que en cuanto a resultados electorales “Córdoba siempre ha dado señales y creo que lo va a volver a hacer hoy”.



El primer candidato a diputado nacional de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, manifestó que aspira a sostener las dos bancas de diputados nacionales que renueva el sector, y consideró que la próxima conformación del Congreso Nacional debería incorporar la discusión de la reforma política para reemplazar la lista tradicional de votación, además del debate de una ley de Coparticipación Federal.



“Este país no puede seguir funcionando con un rótulo de federal cuando en realidad es absolutamente unitario en el reparto de recursos a las provincias”, manifestó Gutiérrez al votar esta mañana en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.



Asimismo, adelantó que ese espacio parlamentario que responde al gobernador Schiaretti irá al Congreso de la Nación a “apoyar todas las medidas que necesite el próximo presidente para sacar adelante al país”.



El principal referente del Frente Cívico, socio político de Juntos por el Cambio, Luis Juez, destacó hoy la importancia de que la gente asista a votar en estas elecciones generales ya que en las primarias PASO "se subestimó extremadamente una elección que no definía nada".



“Esperemos que mañana sea un panorama más tranquilo que el que tuvimos hasta el viernes, somos un país que ha hecho de la especulación un ADN”, declaró a la radio Mitre de Buenos Aires.



“La región está azotada: cuando no es Ecuador es Chile, cuando no es Chile es Perú, cuando no es Perú es Bolivia, no se puede vivir así, una incertidumbre permanente, en la Argentina hemos tenido algunos momentos de tranquilidad pero obviamente el tema económico a la gente la angustia”, comentó Juez, ex embajador argentino en Quito y quinto candidato a diputado nacional por la coalición local de Juntos por el Cambio.



La candidata a diputada nacional, quien va por la reelección en segundo término en la lista del Frente de Todos, Gabriela Estévez, resaltó participación eleccionaria de “tantas y tantos jóvenes”, y dijo que esa movilización electoral “significa que las bases de la democracia están bien asentadas y eso nos da mucha alegría”.



“Espero que esta noche podamos celebrar una nueva jornada cívica en paz como sabemos darnos los argentinos y los cordobeses", añadió Estévez luego de sufragar en la ciudad de Córdoba.



Con las elecciones nacionales del 27 de octubre, Córdoba renovará 9 bancas de diputados nacionales, de las cuales Cambiemos pone en juego cinco: Mario Negri y Olga Rista (UCR); Nicolás Massot y Javier Pretto (PRO); Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica).



Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, renueva las bancas de Adriana Nazario y Juan Bruggüe.



En el kirchnerismo, del Frente para la Victoria (FPV) cumple mandato Gabriela Estévez y su aliado del bloque de Concertación Forja, Juan Manuel Pereyra.