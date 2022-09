La derrota de Desamparados la fecha pasada ante Olimpo por 1-0 de local, no hizo más que agudizar el presente de un equipo que no puede ganar y cada vez está más comprometido con el descenso. Por ello es que el próximo domingo, a las 14.30, no tiene otra alternativa más que ganarle a Independiente en Chivilcoy, para lo cual Dillon ya tiene el equipo definido.

Pero por encima de los nombres, Sportivo tiene por delante los últimos seis partidos del torneo donde se juega la permanencia. La actualidad en la tabla de posiciones lo encuentra último con 23 puntos y el penúltimo (Ferro de Pico) acumula 27, por lo que en esta 29ª fecha no va a abandonar el fondo, pero sí necesita sumar para descontarle al resto y tomar confianza en su dura y complicada recta final del torneo.

Porque luego será local de Sol de Mayo, visitará a Argentino, recibirá a Círculo Deportivo, irá a Liniers y cerrará de local contra Juventud Unida Universitario. Camino en el que se cruzará con rivales directos como Círculo y Liniers y serán juegos determinantes, pero para ello debe sumar y mucho antes.

Y trabajando de lleno en el partido del domingo, este jueves Desamparados se movió en la cancha auxiliar del Estadio del Bicentenario. Entrenamiento en el que su entrenador, Ricardo Dillon, le dio forma al equipo inicial para jugar en Chivilcoy y para el cual optó por darle continuidad a los mismos 11 que cayeron el fin de semana pasada ante el puntero Olimpo por la mínima.

Por ende, el equipo que buscará su quinta victoria en 28 partidos formará con: Jairo Díaz; Ezequiel Neira, Guillermo Pfund, Agustín Callejas, Lucas Ceballos; Rodrigo Brandán, Nicolás Quiroga, Emanuel Décimo, Matías Garrido; Bruno Rodríguez y Nahuel Velásquez.