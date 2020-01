Con normalidad, los peruanos votan para elegir un nuevo Congreso tras la disolución del anterior

Los ciudadanos de Perú acudían hoy a las urnas con normalidad y tranquilidad para designar la composición del Congreso unicameral para completar el período actual hasta mediados de 2021, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el anterior parlamento.



Los centros de votación fueron abiertos a las 8 (las 10 en la Argentina) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que tres horas después ya estaba funcionando 97,97% de las 84.851 mesas previstas, según el diario limeño El Comercio.



Casi 24,8 millones de ciudadanos están habilitados para votar hasta las 16 (las 18 en la Argentina) y la ONPE esperaba que los primeros resultados oficiales sean difundidos cuatro horas después.



Más de la mitad de los electores no tenía claro a quiénes elegiría, según las últimas encuestas, debido al desencanto general con la clase política, que llevó a que más de 80% de los peruanos avalara la decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso, según sondeos anteriores.



Asimismo, las encuestas preelectorales reflejaron que la abstención y los votos nulos pueden abarcar en conjunto a entre 30% y 35% del padrón, y pronosticaron para la nueva legislatura una preeminencia de la centroderecha no fujimorista, según la agencia de noticias EFE.



Buena parte de la expectativa por los resultados de hoy estaba puesta en qué partidos no alcanzarán el umbral de 5% de los votos válidos, lo que legalmente les hará perder la personería política.



El 30 de septiembre, Vizcarra dispuso la disolución del Congreso debido a que este poder nombró a un juez antes de debatir la moción de confianza que el gabinete había solicitado en relación con un cuestionamiento del Ejecutivo al proceso para esa designación.



El jefe del Estado interpretó que se le denegó implícitamente el respaldo y dispuso el cierre del Congreso invocando la facultad que la Constitución confiere a los presidentes para el caso de que el parlamento censure o deniegue confianza al gabinete dos veces dentro de un período de gobierno.



Fue la primera vez que un presidente disolvió el Congreso desde la caída del régimen de Alberto Fujimori, en 2000 pese a que ninguno de los mandatarios posteriores disfrutó de mayoría parlamentaria.



El Congreso cerrado por Vizcarra -que inició su período en 2016 con mayoría absoluta del fujimorismo y solo un pequeño bloque oficialista- había destituido en marzo de 2018 al presidente Pedro Pablo Kuczynski, del que el actual mandatario era hasta entonces vice.