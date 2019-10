Con performances e instalaciones dos artistas libaneses se presentan en el Cervantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los artistas libaneses Rabih Mroué y Lina Majdalanie, de reconocida trayectoria internacional, exhibirán en noviembre próximo sus performances, obras de teatro e instalaciones multimedia, en el Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires.



Rabih Mroué y Lina Majdalanie desarrollan bajo el título "Territorios en conflicto" un trabajo en forma individual y conjunta donde sus producciones abordan entre realidad y ficción los conflictos y las batallas alrededor de la identidad, la historia, la política, el territorio y los límites de la representación.



Mroué, que actualmente vive en Berlín, presentará con una performance, la conferencia no académica "The Pixelated Revolution" (La revolución pixelada), que busca estudiar los consejos y directivas sobre documentación con teléfonos celulares que circularon en redes durante el primer año de la revolución, cuando los sirios filmaban sus propias muertes.



En la segunda conferencia no académica "Sand in the eyes", el autor explora la política de imágenes de los videos de ISIS en contraste con los videos tomados por drones, en los que se pregunta no sólo sobre su capacidad de documentar el asesinato sino que también cuestiona la política desde el punto de vista del Estado y la sociedad.



En la obra de teatro "Photo-romance", en los roles de autor y censor, Majdalanie y Mroué discuten la adaptación a fotonovela de un documento fílmico histórico, que muestra el entusiasmo de las multitudes italianas por la visita de Hitler a Mussolini.



Mroué y Majdalanie se presentarán desde el jueves 28 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre, en las salas Orestes Caviglia y Luisa Vehil, del Teatro Cervantes, ubicado en Libertad 815 de la Ciudad de Buenos Aires.