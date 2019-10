Con piezas antiquísimas, obras míticas y ediciones especiales, llega la 13° Feria del Libro Antiguo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Ejemplares editados en el siglo XV hasta primeras ediciones del siglo XX como "Rayuela", "Fervor de Buenos Aires" o "Don Segundo Sombra", y obras que contienen la ilustración original de un artista o la dedicatoria manuscrita de su autor se podrán encontrar en la 13° edición de la Feria del Libro Antiguo que se desarrollará en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK) entre el miércoles y el domingo próximos.



Organizada por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA), la feria ofrecerá con entrada libre y gratuita una serie de libros, grabados, mapas, fotografías y afiches antiguos que vencieron el paso del tiempo.



Contará además con algunas ediciones ilustradas o cómics de hace un siglo.



Esta edición "tiene la particularidad de reunir obras desde el siglo XV hasta el siglo XX porque el libro antiguo, por uso del lenguaje, se ha llevado a libros que son exquisitos y raros y escasos no necesariamente antiguos, Lucio Aquilanti, librero y presidente de ALADA, a Télam.



Explicó que "lo interesante es que no siempre los libros son caros, ya que es una feria donde se pueden encontrar muy diferentes precios: desde algunos cientos de pesos hasta varios miles".



Aquilanti aclaró que "no es una feria para gente iniciada y que colecciona grandes cosas sino que es una feria de libros bellos, raros, escasos, agotados pero no una feria de libros viejos y usados".



Elena Padin, otra de las libreras que estará en el CCK desde el miércoles, adelantó a su vez que entre "las joyas" que llevará hay un libro de obstetricia que tiene 27 grabados, editado en Berlín en 1756 por Justine Siegemund, y una albúmina de 1906 que es un fotomontaje de los fotógrafos de Valparaiso, los Valck, que consta de una colección de 70 retratos de mujeres.



"En el ámbito del afichismo, llevo una serigrafía hecha por Aldo Sessa dedicada al diplomático argentino Manuel Muñiz, que además cuenta con la firma de Ray Bradbury, de quien había sido muy amigo", señaló la librera.



Otra pieza destacada es un pequeño libro de Pablo Pizzurno, editado en 1906 en Buenos Aires, titulado "Consejos a los maestros", dedicado por su autor.



Destinada a coleccionistas, bibliófilos, curiosos, investigadores y público general, la exposición ofrecerá una diversidad de obras en papel.



A la cita en el CCK asistirá también estará Javier Moscarola, responsable de Libros La Teatral, quien aseguró entre lo que exhibirá habrá un códice de 1550, fotografías antiguas de Buenos Aires, cartas de originales del pintor, profesor, escritor, escultor y teórico del arte uruguayo Joaquín Torres García y autógrafos del pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Pablo Picasso, del cubismo.



"Como todos los años, la feria representa para nosotros el momento central porque podemos encontrarnos con aquello que traen nuestros colegas para sorprendernos, pero sobre todo porque nos encontraremos con conocidos, amigos y clientes que vienen desde lejos para el evento, pero también entusiastas y curiosos que no conocíamos, con quienes compartiremos seguramente cinco días de asombro a partir del interés que nos generan los libros", afirma Moscarola.



Para el librero, "esta feria supo entender la importancia de satisfacer dos de los deseos de todo amante de los libros antiguos o de colección: que sea un evento para entrar en contacto con piezas que son verdaderos tesoros, como manuscritos de la época de la independencia, ediciones de autor, libros del 1500".



Pero por otro lado que "también ofrezca a todos la posibilidad de buscar y encontrar, como verdaderos ´cazadores-recolectores´, libros que tal vez no sabían que existían, que sin embargo captan nuestra atención en el instante en el que los vemos", agregó.



"Siendo la ciudad con más librerías per cápita del mundo y con un gran mercado de libros antiguos desde siempre y teniendo en cuenta que solo en nuestra asociación -ALADA- reunimos casi 50 librerías anticuarias, es importante que Buenos Aires lleve a cabo esta feria como lo hacen San Francisco, París, Madrid, las grandes capitales culturales del mundo", subrayó Aquilanti.



Durante los cinco días de la feria expondrán las librerías Alberto Casares, Anticuaria Poema 20, Aquilanti & Fernández Blanco, Galería Mar Dulce, Helena de Buenos Aires, Hilario, La Librería de Ávila, Librería El Escondite, Libros La Teatral, Los Siete Pilares, Rayo Rojo, The Antique Bookshop, The Book Cellar & Henschel, Víctor Aizenman, Antiqvaria Durán y Obras en Papel-Libros de artista.