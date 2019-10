Con Ponzio titular, River viaja mañana a Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM

River viajará mañana a Mar del Plata con la vuelta de Leonardo Ponzio a la titularidad por el suspendido Enzo Pérez y sin Ignacio Scocco, que padece una sobrecarga muscular que prácticamente lo deja fuera de la lista de los concentrados para enfrentar a Aldosivi el sábado.



Ponzio, que ayer participó del amistoso ante Defensores de Belgrano en el predio de Ezeiza, volverá a jugar de titular luego de tres meses, ya que su último partido ingresando desde el minuto inicial data del 30 de julio ante Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.



El volante sufrió una lesión muscular en el inicio de la temporada y apenas jugó un cuarto de hora frente a Gimnasia de Mendoza el 16 de julio, se resintió ante Cruzeiro y salió en el entretiempo, volviendo a jugar el pasado 11 de octubre ante Almagro, por Copa Argentina, ingresando a falta de 12 minutos.



De este modo y luego de atravesar también las complicaciones de los viajes a España por el juicio por supuestos sobornos cuando jugaba en Zaragoza, el capitán de River vuelve al primer equipo con apenas tres partidos jugados y poco más de 70 minutos acumulados en todo el semestre del plantel de Marcelo Gallardo.



Si bien en el entrenamiento de esta mañana en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas, no hubo trabajos futbolísticos y recién mañana en las tareas de pelota parada se conocerá el equipo, todo hace suponer que van a jugar los mismos que vienen de ganarle a Colón con la modificación obligada de Ponzio por Enzo Pérez.



Así, los 11 para enfrentar al equipo marplatense el sábado a la noche serían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez.



En cuanto a los jugadores lesionados volvieron a trabajar de manera diferente Bruno Zuculini e Ignacio Scocco, con una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho que le impidió ser parte del amistoso ante Defensores, y ya recibió el alta médica Germán Lux que trabajó junto a los arqueros de manera normal.



El goleador Scocco tuvo una molestia en la entrada en calor del partido ante Colón, por esa razón y tras haber sufrido un largo parate durante este año será cuidado por el cuerpo técnico con la idea de tenerlo al cien por ciento para la final de la Copa Libertadores.



La idea del entrenador es mantener la base titular hasta la final con Flamengo del 23 de noviembre pero aún no sabe si podrá ya que los colombianos Borré y Quintero están en una lista preliminar para la fecha FIFA de la segunda semana de noviembre y por eso le hizo un pedido a la Conmebol para que no haya convocatoria para los equipos finalistas.



A River le quedan, antes de la final de la Copa Libertadores, dos partidos más por Superliga, Aldosivi y Central en el Monumental. y la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros en Córdoba el 14 de noviembre.



En cuanto a la convocatoria para los amistosos de fecha FIFA, los jugadores colombianos deberían viajar antes del 15 de noviembre cuando jueguen ante Perú en Miami y el 19 del mismo mes frente a Ecuador en New Jersey, de modo que no estarían en la semi de la Copa Argentina y se sumarían con pocos días de antelación para la final de la Copa Libertadores.



El plantel de River volverá al trabajo mañana a la tarde en el Monumental para entrenar y viajar a Mar del Plata a las 19, regresando en el mismo charter a Buenos Aires luego del partido frente a Aldosivi para tener luego dos jornadas de descanso.