Con un acto en Ferro se presentó la UTEP y Fernández celebró su conformación a través de un video

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández celebró hoy la conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) al considerar que "la unidad es una fuerza singular", a través de un video difundido en el micro estadio de Ferro durante un acto en el que se anunció la conformación de este sindicato surgido de un acuerdo entre cuatro organizaciones sociales.



"Me hubiera gustado estar con ustedes, pero no puede. Los saludo desde Olivos, me hubiera gustado estar con ustedes, pero hoy tengo un día complicado. Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato. La unidad es una fuerza singular", señaló el jefe de Estado en un registro que se proyectó durante la convocatoria.



En las imágenes que se reprodujeron en Ferro, Fernández lucía camisa azul y estaba sentado en un sofá, y en su mensaje sostuvo que con "la unidad se pudo volver al gobierno y sostener los cambios que necesita la sociedad".



El Presidente calificó como "muy importante" que los trabajadores de la economía popular se agrupen en una nueva organización que los defienda.



"Con unidad van a poder lograr que la sociedad los reconozca como actores de este presente. Ustedes, como fuerza son parte de este gobierno y muchos de ustedes ocupan cargos. Hay un Estado que los reconoce. Los abrazo y no aflojen. Un abrazo grande y feliz navidad", subrayó el jefe de Estado.



Las palabras de Fernández fueron saludadas por la concurrencia, compuesta por militantes y adherentes a las organizaciones sociales de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.



El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estuvo presente en el acto, al igual Emilio Pérsico, subsecretario de Promoción de para la Economía Social e histórico referente del Movimiento Evita que integra la CTEP.



También estuvieron en Ferro el jefe del gremio de Dragado y Balizamiento Juan Carlos Schmid, en representación de la CGT, y Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, que lo hizo a título de la CTA.



Estos movimientos alcanzaron un acuerdo para lanzar la UTEP, el sindicato que representará y defenderá "a miles de argentinos que generan su propio trabajo", indicaron voceros de esta organizaciones.



Las fuentes consultadas por Télam indicaron que Esteban "Gringo" Castro, referente de la CTEP, será el secretario general de esta flamante organización gremial, y el resto de los cargos se definirán en los primeros días de enero de 2020, en base al criterio de paridad de género.



El diputado nacional y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, fue uno de los principales oradores del acto, y en su discurso trazó el recorrido de "cuatro años" que hicieron las organizaciones hasta sellar una unidad que posibilitó el surgimiento de la UTEP.



"Representamos y vamos a defender a trabajadoras como esas que se levantan temprano y le dan el desayuno a los pibes en los comedores. Esas fueron las luchadoras más importantes que tuvimos en estos años de lucha contra el macrismo", afirmó Alderete.



El dirigente aseguró que su banca estará "al servicio" de los trabajadores de la economía popular y adelantó que serán solidarios con "las luchas" de los otros gremios.



"Vamos a luchar para defender nuestros derechos y esta unidad será cada vez más fuerte aunque intenten dividirnos vamos a seguir luchando como lo hicimos en todos estos años", subrayó.