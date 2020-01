Con un gol argentino Eibar venció a Atletico Madrid en la liga española

Con un gol del argentino Esteban Burgos, Eibar venció por 2-0, como local, a Atlético Madrid, por la vigésima fecha de la liga española de fútbol que marca también el comienzo de la segunda vuelta del campeonato.



En su estadio de Ipurúa, el conjunto del Pais Vasco logró un éxito histórico, el primero frente su encumbrado rival a lo largo de doce enfrentamientos.



Los de Guipúzkoa empujaron desde el inicio, y tras un corner al segundo palo, apareció completamente solo el defensor salteño Burgos (ex Talleres de Córdoba, Godoy Cruz y Rosario Central) para empujar y decretar el primero (10m. Pt.). El gol fue concedido, tras una consulta con el VAR, porque el juez de línea había señalado fuera de juego.



Ya sobre el final, y luego de otro saque de esquina, el volante catalán Edu Expósito sentenció el partido con disparo ajustado al palo derecho (45m. St.).



Eibar había inaugurado la temporada con una derrota ante Valencia y, con esta victoria, iguala a Valladolid con 22 puntos, a siete, por el momento, de los puestos de descenso. Los del "Cholo" Simeone, por su parte, se mantienen terceros, pero se quedaron a ocho puntos del Real Madrid y a cinco del Barcelona.



Real Madrid superó hoy al Sevilla 2-1 en el Bernabeu, con los argentinos Éver Banega y Franco Vázquez en el conjunto sevillano. Los goles del "Merengue" fueron logrados por el brasileño Casemiro, a los 12 y 24 minutos del segundo tiempo, mientras que el holandés Luuk de Jong (19m. St.) marcó en la visita.



Real Madrid es ahora el líder del campeonato, con 43 puntos, a la espera del partido de mañana del Barsa, con Lionel Messi, ante Granada en el Camp Nou.



Por su parte, Sevilla continúa cuarto, en zona de clasificación para la Liga de Campeones de Europa, con 35 unidades.



En otro de los partidos de la jornada, Osasuna y Valladolid igualaron sin goles. El mediocampista ofensivo rosarino Ezequiel Avila (ex San Lorenzo) fue titular en el Osasuna.



Tambien hoy Alavés se impuso como visitante por 1-0 al Levante (Vidal, 19m. St.). La fecha se abrió el pasado viernes con Leganés (Guido Carrillo y Jonathan Silva) 0-Getafe (Leandro Chichizola) 3.



Los enfrentamientos de mañana serán Real Mallorca-Valencia (8.00), Real Betis-Real Sociedad (10.00), Villarreal- Espanyol (12.00), Athletic Bilbao-Celta de Vigo (14.30) y Barcelona-Granada (17.00).







-Posiciones-







Real Madrid 43 puntos; Barcelona 40; Atlético Madrid y Sevilla 35; Getafe 33; Real Sociedad y Valencia 31; Athletic Bilbao 29; Villarreal 28; Granada 27; Levante 26; Osasuna 25, Betis 24; Alavés 23; Valladolid y Eibar 22; Celta y Mallorca 15; Leganés 14; Espanyol 11.