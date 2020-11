En nuestro sistema de convivencia, convivimos con una “autoridad figurada”.

La persona de mayor referencia publica, es una autoridad figurada.

Cada presidente en la nación, cada gobernador en la provincia, cada intendente en el pueblo. Y desde ahí, en un fenómeno de capilaridad invertida, la autoridad figurada se establece en cada intersticio de la convivencia.

Pensemos esto desde el final de la dictadura genocida, durante la cual, por pensar, se nos podía ir la Vida. Hay alguna excepción, lo que no es bueno. Ya que, si hay una excepción, es porque lo opuesto es la regla.

Y esto es un sinónimo de la Sociabilidad destruida.

Hay un deterioro de la Autoridad y esto es: hay una ruptura de las Referencias.

No hay, “Autoridad de Autor”, del que sabe, del que estudia, del que crea, del que no miente, del que hace y puede hacer de nuevo.

Vivimos en una ruptura de las Referencias.

Hay una ruptura del contrato de sociabilización, que es establecido por la Verdad. Desde los referentes públicos se expone la no-Verdad, mienten en los datos institucionales que deben referir lo público, son obvios en los enriquecimientos que no pueden explicar.

Con sus políticas públicas con los Docentes, principalmente en los niveles primario y secundario. Deterioran esas Referencias primarias en lo público. No hay trabajo para todos y se establece como modo de sustento el subsidio y las asignaciones. Que funcionan como negadoras del trabajo. Deterioran esas Referencias primarias en lo privado.

Si el gobierno reemplaza el trabajo, excluye a los individuos de la construcción de su Mundo Histórico y Hablante. Y eso es des-humanizante. Los individuos no se conforman como Sujetos Sociales.

La sucesión de esas presencias de autoridad figurada, de referencias negadas. Provoca una vulneración de la Subjetividad de los Individuos. Por lo tanto, hay una fuerte debilitación de la Intersubjetividad. Los individuos nos sentimos burlados en la construcción del “contrato de sociabilidad”.

Hay una destrucción del Sujeto Social.

Hombre y mujeres excluidos – porque se quedan sin trabajo- de la construcción de su Mundo Histórico. La “acción negadora de lo dado” es avasallada y anulada por los subsidios y las asignaciones. ¿Cómo conformar al Sujeto Productivo?

Hay niños que deben ir a la escuela para que sus padres puedan comprarles la comida. ¿Cómo conformar al Sujeto del Conocer?

El Sujeto Deseante: es negado por un (impuesto y publicitado) individuo sujetado a las necesidades propuestas por el mercado. Estos a-gentes que funcionan como “autoridad figurada”, son agentes de ese mercado. El Sujeto deseante es negado Por un sujeto del consumismo. Entonces, no es posible el Sujeto Social

No hubo desde el primer gobierno democrático, posterior a la dictadura, algún intento por la reconstrucción del Sujeto Social.

Lejos, aún, en pensar en el Sujeto del Sentido.

Sostengo: la destrucción de la Sociabilidad, como el mayor sufrimiento público y colectivo.

Entonces:

Los gobiernos si construyen Democracia, tienen que procurar de cada individuo “un Soberano”. Para que este Sistema de convivencia sea “Poder Soberano”.

Tendrá que comenzar, por:

Restituir las referencias. Eso es: ser ellos la más publica referencia. Y desde ahí pensar la Escuela y pensar la tarea Docente.

Y desde ahí pensar la Salud Pública. Y desde ahí pensar la “Propiedad Social”.

Esto es: desde ahí pensar el Sujeto.

Re-conocer el concepto de Verdad, como acuerdo para la Sociabilidad. Y no romperlo.

No excluir a los Hombres del escenario de construcción de la Cultura.

“El trabajo es la esencia probatoria del Hombre”- dice C. Marx de Hegel.

El trabajo es la salida del Hombre del Mundo Natural hacia el Mundo Histórico, que construye.

Será el comienzo de la reconstrucción del Sujeto Social en procura del Sujeto del Sentido.

El Sujeto del Sentido para la construcción de una Nueva Sociabilidad. A la que yo denomino “Socialidad”

Pensar el Sujeto. Es restituir las Referencias