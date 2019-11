Con una fiesta de alto nivel, Tini inauguró el Movistar Arena de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Tini Stoessel inauguró anoche el estadio cubierto Movistar Arena, enclavado en el corazón del barrio porteño de Villa Crespo, con un concierto en el que tuvo como invitado al portorriqueño Luis Fonsi.



El Movistar Arena está ubicado en pleno complejo del Club Atlanta sobre la calle Humboldt a menos de 100 metros de la avenida Corrientes, y augura un futuro de grandes conciertos y muy buena acústica en las noches de Buenos Aires.



El estadio se construyó sobre terrenos en los que se ubicaban un gimnasio y las canchas de tenis y está ubicado al lado de la cancha de fútbol del club Atlanta.



Techado y recubierto con decoración muy coqueta, el Movistar Arena le da a la Argentina el estadio con capacidad entre 10 mil y 15 mil personas que estaba necesitando para ratificarse como una gran plaza.



Aunque la inauguración oficial será este sábado con el primer concierto de los españoles Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, la empresa telefónica decidió inaugurarlo con una figura de gran convocatoria de la escena musical argentina.



Y Tini Stoessel fue la elegida, confirmando su status de gran figura y cuasi diva, de acuerdo a los parámetros que ahora rigen la industria del espectáculo y el entretenimiento.



Daniel Grinbank, el productor de espectáculos más importante de la Argentina, suele repetir a quien lo escuche que Tini es "la artista argentina más convocante en el mundo entero".



Grinbank organizó 3 giras de Tini y aseguró que la ex protagonista de Violetta suele convocar a un promedio de 20.000 espectadores en los principales países de Europa, y que en muchos de ellos realiza un promedio de cinco o seis shows por visita.



Tanto Youtube como Spotify, las dos grandes medidoras del éxito de un músico, indican que Stoessel tiene millones de fans en el mundo entero, gracias al éxito de sus canciones.



Pero además Stoessel es una neo diva ya que marca tendencia a la hora de vestirse, peinarse y maquillarse en millones de chicas que van desde los 7 a los 26 años.



Stoessel ya no es un fenómeno infantil, ya que logro superar la barrera que dificulta la carrera de los artistas para niños al lograr convocar a un público de más de 17 años.



Los púberes y adolescentes son hoy el centro de los estudios de consumo, ya que son el sector etario que más millones hace ganar a todas las ramas de la industria.



Y Tini tiene muy claro eso y su equipo también, por eso las cámaras que filmaron el recital para que los fans lo vieran en las cinco pantallas que se ubican dentro del estadio se detuvieron en cada cambio de ropa.



Las cámaras mostraron las uñas, el glitter, el maquillaje, los cambios de vestuarios, sus zapatos y los movimientos de Tini y sus bailarinas, porque eso repercutirá a la hora de comprar.



En la zona de Flores y en los shoppings crecen cada vez más los locales de ropa para chicas que copian y emulan los diseños que usan Tini, Lali Esposito, Miley Cyrus, Ariana Grande, Katy Perry y otros fenómenos para el público femenino más joven.



Mientras tanto sobre el escenario, Tini ofrece un espectáculo de calidad internacional, con ocho bailarinas, una prolija y firme banda, visuales de alta calidad y una larga cadena de hits.



"Princesa" con la colombiana Karol G acompañando desde el clip y con su voz sonando desde una pista, pasando por la festiva "Fresa", Stoessel fue edificando una notable performance.



La reacción del público demuestra que la música urbana latina se instaló en la escena pop y por esa razón, Tini decidió incluirla en su repertorio, al punto tal que sus hits son una mixtura de ese estilo.



Atrás quedo su primer disco solista grabado con un sonido pop más tradicional, al que le faltaba el espíritu bailable del reggaeton y el trap.



Por eso Tini grabó canciones con figuras como Nacho, Lalo Ebratt, Morat, Cali y el Dandee, Greeicy, Jonas Blue, Alesso y Flo ri da, entre otros. Esas canciones sonaron anoche y la argentina hizo enloquecer y bailar a los 11.000 concurrentes.



Stoessel vive un publicitado romance con otro astro de la música latina, el colombiano Sebastián Yatra con quien tiene dos canciones como "Cristina", y "Oye", cuya interpretación le dio paso al segmento romántico en el cual sobresalieron "Consejo de amor" y "Por qué te vas", dos baladas con un sonido pop más tradicional.



Luego llegaron las visitas, como la de Karina, la princesita, junto a quien interpreto "Corazón Mentiroso", de la figura de la música tropical y que fue coreado por todo el estadio.



Luego emergió en el escenario Fonsi, con quien cantaron "Échame la culpa" que el portorriqueño grabo junto a Demi Lovato y que fue un hit a nivel planetario. Tini logro además que Fonsi cantara su exitosa balada "no me doy por vencido" en formato acústico y eso encanto a la gente.



El cierre de este energético concierto fue con las latinas bailables "Veintidós" y "Te quiero más", en los que Tini ratificó su reinado entre el público local.



Para los días 2, 3, 7 y 8 de noviembre en el flamante estadio estos confirmados los shows de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. El 9 y 10 al puertorriqueño Chayanne, y el 21, 22 y 23 a Abel Pintos.



El 29 de noviembre a los británicos de Keane, el 1 de diciembre a Ricardo Montaner; Andrés Calamaro para el 5 de diciembre, el canadiense Shawn Mendes el 6 y 7, el 13 a Dream Theater; el colombiano J Balvin el 14 de diciembre; y la estadounidense Norah Jones el 16 de diciembre.