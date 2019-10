Conadu Histórica debate estrategia nacional de defensa de la zona desfavorable, en Río Gallegos

La Conadu Histórica encabezará mañana en Río Gallegos un encuentro nacional para definir su estrategia en defensa de la zona desfavorable, con la participación de sus sindicatos de base de las universidades nacionales en las que los docentes perciben ese adicional, anticipó la organización local. "Este encuentro es porque el Gobierno nacional, en el aumento escalonado de 2018, en el cuarto tramo no liquidó la zona desfavorable y si bien este año ganamos la discusión respecto a que la pauta salarial no puede excluir ítems que ya componen el salario, no logramos que nos devuelvan lo adeudado del año anterior", informó a Télam Karina Dodman, secretaria general de la Asociación Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Adiunpa). La secretaria adjunta de la Conadu H, Claudia Baigorria, liderará el encuentro con otros integrantes de la mesa ejecutiva nacional: Antonio Roselló, Rita Villegas y Francisca Staiti. Dodman explicó que "la intención es sentar un precedente que impida a cualquier gobierno utilizar estos ítems salariales como parte de las negociaciones" y no descartó como estrategia gremial "la presentación ante la justicia de algún recurso". "Entendemos que un aumento impacta sobre toda la composición del salario y no puede el empleador decidir sobre qué impacta y sobre qué no, y mucho menos cuando está establecido en el convenio colectivo de trabajo de nuestro sector y además, en un decreto ley de 1980", agregó la sindicalista. Dodman anticipó que el encuentro nacional propone un debate abierto a la comunidad, a partir de las 13.30 en la Sala Iris Bergero del Campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA. Y, luego, la definición de la estrategia entre las asociaciones de base de la Conadu H, de las universidades nacionales donde los docentes perciben este ítem: Jujuy, Salta, Misiones, La Pampa, Cuyo, Comahue, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.